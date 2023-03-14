Время пошло

Весенний призыв на срочную военную службу стартует 1 апреля. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ подписал Указ о создании региональной призывной комиссии, которая займется организацией весеннего призыва свердловчан на срочную службу. Он стартует 1 апреля и продлится до 15 июля 2023 года. Количество граждан, которые пополнят ряды вооруженных сил страны, будет определено отдельным Указом Президента России Владимира ПУТИНА. Минобороны ранее сообщало, что в зону спецоперации срочники направляться не будут. В весенний и осенний призыв прошлого года из региона было призвано около 7 тысяч человек.

Указ губернатора опубликован в сегодняшнем номере «Областной газеты». В состав региональной призывной комиссии вошли заместитель губернатора Азат Салихов, министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев, военный комиссар региона Юрий Аксёнов, члены правительства, врачи-специалисты медицинских комиссий.

Весенний призыв традиционно стартует 1 апреля. В основном свердловчане будут проходить службу в воинских частях сухопутных войск во всех четырех военных округах, а также на Северном флоте. Как неоднократно сообщало Минобороны РФ, «срочники» не будут направляться для участия в специальной военной операции.

Явку новобранцев в военкоматы и их своевременную отправку на областной сборный пункт в Егоршино будут обеспечивать муниципальные призывные комиссии – всего в регионе их будет 80. Решение о годности призываемых на службу принимается на основании заключения медицинских комиссий. При возникновении спорных вопросов призывники направляются на контрольное медицинское освидетельствование в центр военно-врачебной экспертизы военного комиссариата Свердловской области или в лечебно-профилактические учреждения.

Число призванных весной россиян будет определено отдельным Указом Президента России Владимира Путина. В ходе осеннего призыва из Свердловской области на срочную службу планировалось призвать чуть более 3 000 человек, рассказывал в эксклюзивном интервью «ОГ» военный комиссар региона Юрий Аксенов (см. в №227 от 09.12.2022). Установленная на 2022 год для Свердловской области норма призыва граждан на военную службу составляла 6 991 человек – она выполнена в полном объеме – говорится в приложении к распоряжению главы региона, посвященному итогам призывной кампании 2022 года и утверждению мер по обеспечению проведения призыва в 2023 году. Этот документ также опубликован сегодня в «ОГ».

Телефоны «Горячей линии» военного комиссариата Свердловской области по вопросам организации и проведения призыва: 8 (343) 371–19–02 8 (343) 371–63–92