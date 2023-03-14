Госдума приняла закон об ответственности за фейки об участниках спецоперации

Госдума приняла закон о запрете дискредитации и клеветы в отношении участников СВО. Фото: Галина Соловьева

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли поправки в Кодекс об административных правонарушениях, а также изменения в Уголовный кодекс РФ, предусматривающие ответственность за фейки об участниках специальной военной операции (СВО).

Наказание до 15 лет лишения свободы и штраф до 5 миллионов рублей грозит нарушителям, которые распространяют заведомо ложную информацию (клевету), подрывая авторитет военнослужащих, участвующих в спецоперации, сообщается на сайте Государственной думы.

"Все, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и граждан, защищены от провокаций и лжи. Подобные действия недопустимы", — написал в своем telegram-канале один из авторов закона, председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Нормы об ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ, распространяются также на добровольческие формирования, организации или физлиц, которые содействуют Вооруженным силам РФ в выполнении задач.

Напомним, свердловчане отправили в зону специальной военной операции теплые вещи, продукты и лекарства для земляков.