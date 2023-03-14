Свердловская область представляет свои туристические маршруты на выставке в Москве

С туристической программой весенне-летнего сезона Екатеринбурга и Свердловской области можно ознакомиться на четырех стендах. Фото: Дарья Черткова

Идеи для путешествий по Уралу можно изучить до 15 марта на четырех стендах XVIII Международной туристической выставки "Интурмаркет" в московском "Экспоцентре".

В первый день работы выставки объединенный стенд Екатеринбурга и Свердловской области посетили более тысячи человек. Кроме того, с туристической программой весенне-летнего сезона можно ознакомиться и на трех тематических межрегиональных стендах.

По словам директора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмиры Тукановой, на стенде Свердловской области и Екатеринбурга представлены разные маршруты. Среди них — национальный "Демидовский", глобальные промышленные, уединенный отдых в лесной глуши. Гости смогут узнать не только о культовых исторических местах, но и о том, где отведать блюда уральской кухни.

"Возможности Свердловской области представлены на трех тематических стендах: детского туризма, железнодорожного туризма "Яркие выходные в Приволжье и на Урале" и "Императорский маршрут". Здесь работают наши туроператоры, а также представители Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Мариинска и других территорий", — отметила Эльмира Туканова.

Особое внимание гостей организаторы стенда обращают на главные события весенне-летнего туристического сезона: мероприятия, посвященные 300-летию Екатеринбурга, фестиваль Ural Music Night, Ночь музеев, фестиваль уличного искусства "Стенограффия", фестиваль "Лето на заводе", международную промышленную выставку ИННОПРОМ.

Эльмира Туканова отметила, что на выставке традиционно заключаются соглашения с туроператорами о совместных проектах.

Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, 13 марта на выставке "Интурмаркет" состоялось пленарное заседание, на котором заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков напомнил, что национальным проектом "Туризм и индустрия гостеприимства" предусмотрен почти двукратный рост туристического потока по стране к 2030 году. По его словам, для достижения этой цели необходимо работать над ценовой и транспортной доступностью туристических услуг, чтобы как можно больше семей с детьми могли путешествовать по России.

Напомним, что Свердловская область борется за победу на всероссийском конкурсе "Маршрут построен", где определятся самые востребованные регионы для путешествий среди молодежи.