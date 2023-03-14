Евгений Куйвашев вручил свердловчанам государственные награды

Евгений Куйвашев вручил государственные награды уральцам. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил выдающимся жителям Среднего Урала государственные награды, награды Президента России и награды региона.

В числе награжденных — свердловчане, которые укрепляют мощь России, развивают экономику страны, культурную и социальную сферы, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Всегда с большим удовольствием выполняю эту почетную миссию. И каждый раз с чувством благодарности и признательности отмечаю, насколько многогранны таланты и достижения уральцев. Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждаются работники самых разных сфер: медики, ученые, инженеры, конструкторы и рабочие крупнейших промышленных предприятий нашего региона. С удовольствием вручу награды нашим замечательным деятелям культуры. Также почетными званиями отмечены профессиональные заслуги наших юристов, строителей, экономистов, работников высшей школы", — сказал на церемонии Евгений Куйвашев.

Также глава региона вручил сегодня медаль ордена "Родительская слава". Ее получила многодетная семья Абрамовых из Нижнего Тагила. Знак отличия "Совет да любовь" был вручен супругам Кондюриным. Губернатор подчеркнул, что основой российского общества всегда будет крепкая и дружная семья, поддерживающая традиции взаимного уважения и любви.

Награды получили: Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени: Никита Буторин, ведущий инженер по наладке и испытаниям отдела сервисного обслуживания спецтехники в войсковых частях акционерного общества "Уральский завод транспортного машиностроения";

Александр Карпов, ведущий инженер-руководитель группы акционерного общества "Завод № 9";

Евгений Лунев, слесарь по ремонту боевых и специальных машин 5-го разряда отдела сервисного обслуживания спецтехники в войсковых частях акционерного общества "Уральский завод транспортного машиностроения";

Владимир Терентьев, начальник участка в управлении сопровождения жизненного цикла выпускаемой продукции акционерного общества "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф. Э. Дзержинского";

Андрей Усов, мастер участка технадзора в управлении сопровождения жизненного цикла выпускаемой продукции акционерного общества "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф. Э. Дзержинского". Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени: Андрей Сурягин, заместитель главного конструктора публичного акционерного общества "Машиностроительный завод имени М. И. Калинина, г. Екатеринбург";

Надежда Башмакова, главный научный сотрудник федерального государственного бюджетного учреждения "Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества";

Анатолий Бабенко, главный научный сотрудник федерального государственного бюджетного учреждения науки Института металлургии Уральского отделения Российской академии наук;

Борис Гельчинский, главный научный сотрудник федерального государственного бюджетного учреждения науки Института металлургии Уральского отделения Российской академии наук;

Сергей Козлов, вальцовщик холодного металла открытого акционерного общества "Каменск-Уральский металлургический завод";

Евгений Мынко, литейщик цветных металлов открытого акционерного общества "Каменск-Уральский металлургический завод";

Сергей Швиндт, заместитель губернатора Свердловской области. Медаль "За труды в культуре и искусстве": Владимир Макеранец, председатель Свердловской областной организации Общероссийской общественной организации "Союз кинематографистов Российской Федерации". Медаль ордена "Родительская слава": Ирина Черняева и Вячеслав Абрамов. За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность присвоено почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" Вячеславу Самодурову, художественному руководителю балета федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета"; За заслуги в научной деятельности и многолетнюю добросовестную работу присвоено почетное звание "Заслуженный деятель науки Российской Федерации" Владимиру Базарному, доктору медицинских наук, профессору, главному научному сотруднику отдела федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Уральский государственный медицинский университет". За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу присвоено почетное звание "Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации" Владимиру Цепелеву, профессору кафедры федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина"; За заслуги в области строительства и многолетнюю добросовестную работу присвоено почетное звание "Заслуженный строитель Российской Федерации" Андрею Уткину, генеральному директору акционерного общества "Сервисавтоматика"; За заслуги в области экономики и финансов, многолетнюю добросовестную работу присвоено почетное звание "Заслуженный экономист Российской Федерации" Андрею Корюкову, заместителю главы Екатеринбурга; За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу присвоено почетное звание "Заслуженный юрист Российской Федерации" Александру Белякову, заведующему кафедрой криминалистики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Уральский государственный юридический университет имени В. Ф. Яковлева". Почетной грамотой Президента Российской Федерации награждены: Андрей Морозов, глава администрации Верх-Исетского района города Екатеринбурга;

Ильхам Ширалиев, директор департамента противодействия коррупции и контроля Свердловской области. Благодарность Президента Российской Федерации объявлена: Ивану Щербицкому, координатору по молодежным проектам регионального исполкома Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" в Свердловской области. Благодарность министра спорта Российской Федерации объявлена: Сергею Пересторонину, министру промышленности и науки Свердловской области. За выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития Свердловской области присвоено почетное звание "Почетный гражданин Свердловской области" Михаилу Аршанскому, советнику вице-президента-руководителя Дивизиона Урал акционерного общества "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат". За особые заслуги и выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития Свердловской области награждены: Знаком отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью" I степени: Андрей Ветлужских, председатель Свердловского областного союза организаций профсоюзов "Федерация профсоюзов Свердловской области";

Алексей Таврунов, первый заместитель председателя Свердловской областной организации общественно-государственного объединения "Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо", советник губернатора Свердловской области. Знаком отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью" II степени: Яков Ременник, коммерческий директор публичного акционерного общества "Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат", город Асбест. Знаком отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью" III степени: Виктор Лях, начальник федерального государственного казенного учреждения здравоохранения "5 военный клинический госпиталь войск национальной гвардии Российской Федерации";

Вера Белоус, исполнительный директор Ассоциации саморегулируемой организации "Гильдия строителей Урала", город Екатеринбург;

Лариса Ершова, начальник отдела дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области;

Виктор Киселев, председатель Совета директоров акционерного общества Специализированного застройщика "Региональная Строительная Группа — Академическое", город Екатеринбург;

Сергей Ланцов, генеральный директор акционерного общества Специализированного застройщика "Региональная Строительная Группа — Академическое", город Екатеринбург;

Владимир Ралдугин, главный специалист группы по работе с ветеранскими организациями отдела морально психологического обеспечения управления по работе с личным составом Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области, председателя Свердловской областной общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск. За создание крепкой семьи награждены знаком отличия Свердловской области "Совет да любовь": Зоя и Валентин Кондюрины.

Напомним, ранее Евгений Куйвашев провел для свердловчанок торжественный прием.