Свердловская область готова к весеннему паводку

Во время паводка формирование запасов продовольствия и лекарств и информирование людей — под особым контролем. Фото: Павел Ворожцов

В ходе рабочей встречи губернатор Евгений Куйвашев и замдиректора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Михаил Бабушкин обсудили готовность единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к защите уральцев в случае возникновения угроз во время весеннего половодья. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Работа по этому направлению ведется у нас комплексно и последовательно. Под особым контролем — формирование запасов продовольствия и лекарств, информирование людей о порядке действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Как и всегда, повышенное внимание уделяем обеспечению готовности гидротехнических сооружений — в 2023 году на их капитальный ремонт предусмотрено почти 250 миллионов рублей", — отметил Евгений Куйвашев.

Также состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Заместитель губернатора Азат Салихов обсудил с региональными властями готовность к весеннему половодью. По его словам, заблаговременная и качественная подготовка с опорой на превентивность действий всех ведомств и сил позволяет упредить возможные негативные события, обеспечив безопасность жителей и территорий от угроз природного характера.

Как отметил министр природных ресурсов и экологии региона Денис Мамонтов, по информации Уралгидромета, в этом году сильных паводков не ожидается. Только в жилом секторе Ирбита в случае интенсивных осадков и стремительного повышения температуры воздуха реки могут подтопить жилые дома, огороды и придомовые территории. Также возможны незначительные затопления нескольких мостов в Слободо-Туринском, Байкаловском, Махневском районах. Эти территории находятся под особым контролем у МЧС. По словам Дениса Мамонтова, сейчас там проводятся обследования гидротехнических сооружений на предмет надежности.

По информации регионального главка МЧС России, в Свердловской области сформированы оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов для контроля над ситуацией. Для дежурств задействованы стационарные гидропосты. Беспилотные авиационные системы будут вести мониторинг обстановки.

Кроме того, в департаменте информационной политики сообщили, что в Свердловской области уже началась весенняя подготовка к пожароопасному сезону.

Напомним, по данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на большей части территорий Свердловской области запасы снега меньше средних многолетних значений.