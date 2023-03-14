Евгений Куйвашев и Александр Федоров провели рабочую встречу

В исправительных центрах при предприятиях можно будет получить профессию. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и начальник Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области Александр Федоров провели рабочую встречу и обсудили вопросы расширения сети исправительных центров на территории региона, сообщает департамент информационной политики.

"Сегодня нам нужно максимально проработать вопросы создания исправительных центров при наших предприятиях, где можно будет сразу получить профессию и в уже более смягченном режиме работать, в то же время отбывая наказание", — сказал глава региона.

По словам губернатора Евгения Куйвашева, развитие сети исправительных центров — важная задача и с точки зрения региональной экономики, привлечения дополнительной рабочей силы, и с точки зрения дальнейшей гуманизации пенитенциарной системы.

Александр Федоров также проинформировал об итогах работы регионального ГУФСИН. Речь шла, в том числе, об объемах выпуска продукции и оказания услуг учреждениями ведомства.