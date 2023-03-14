Олег Чемезов обсудил с волонтерами возможности развития добровольческой деятельности в муниципалитетах

Вице-губернатор подчеркнул, что добровольчество формирует гражданскую ответственность. Фото: Павел Ворожцов

Вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов встретился с молодыми добровольцами из Ревды и Богдановича, сообщает департамент информполитики региона. В ходе встречи они обсудили возможности развития добровольческой деятельности в муниципалитетах.

"Хочу сказать вам спасибо. Большинство добровольческих инициатив связаны с тяжелыми ситуациями, и сегодня волонтеры подхватили, а в некоторых аспектах даже возглавили исполнение задач по поддержке граждан, в том числе в новых территориях", — поблагодарил волонтеров Олег Чемезов.

По словам вице-губернатора, государство видит своей задачей поддержку добровольчества во многом потому, что чувство причастности к общему делу формирует гражданскую ответственность. Олег Чемезов попросил волонтеров поделиться своими предложениями по популяризации добровольческой деятельности.

На встрече присутствовала активистка всероссийского движения взаимопомощи #МыВместе Алена Потоцкая из Богдановича. Недавно она вернулась из зоны специальной военной операции (СВО), где в составе творческой бригады дала более 30 концертов для военнослужащих.

"Сегодня мы разговаривали о том, чем может помочь государство волонтерам, как еще больше сплотить людей. Это очень важный обмен опытом и информацией. Также полезно и информативно было общение с коллегами из других муниципалитетов — поделились друг с другом, кто чем занимается, у кого какой проект. Мне кажется, нужно обязательно продолжать такие встречи", — отметила Алена Потоцкая.

Олег Чемезов не первый раз встречается с волонтерами. В феврале 2023 года он был во главе делегации Свердловской области на всероссийском семинаре региональных штабов #МыВместе в Ростове-на-Дону.

18 марта движение #МыВместе отметит три года со дня основания. В Свердловской области штаб располагается в Доме добровольцев, который был создан по поручению губернатора Евгения Куйвашева на базе областного медицинского колледжа в мае 2021 года. Сейчас здесь находятся 37 добровольческих организаций.

С февраля 2022 года волонтеры собирают гуманитарную помощь для военнослужащих, мобилизованных и членов их семей. Добровольцы доставляют продукты питания и одежду родственникам участников СВО, решают коммунальные вопросы, сопровождают детей в школу, на секции, в кружки.

Напомним, активисты свердловского штаба движения #МыВместе Данил Шестаков и Анастасия Миронович награждены орденом Дружбы за особый вклад в помощь жителям новых регионов России.