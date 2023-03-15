Свердловские приставы проведут консультации для участников спецоперации и их семей

Консультации приставы проведут 16 марта. Фото: Александр Зайцев

В Свердловской области 16 марта судебные приставы проведут личные приемы для участников специальной военной операции и членов их семей, а также граждан, проходящих службу в Вооруженных силах России.

Сотрудники ФССП готовы проконсультировать обратившихся по вопросам исполнительных производств, помочь составить ходатайство о полном или частичном их приостановлении, а также расскажут участникам СВО об особенностях выполнения обязательств по кредитным договорам, сообщили в отделе по взаимодействию со СМИ УФССП России по Свердловской области.

Консультацию можно получить:

дистанционно по телефону горячей линии: +7 912 664‑25‑99, судебные приставы проконсультируют и окажут помощь в подаче заявления через портал Госуслуг;

в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области: Екатеринбург, улица Пролетарская, д. 7;

в районных отделениях судебных приставов по месту жительства;

в мобильных пунктах по всей Свердловской области с 9:00 до 18:00 на базе МФЦ, военных комиссариатов, администраций.

Напомним, ранее в ГУФССП Свердловской области предупредили жителей о мошенниках, рассылающих на электронную почту письма от имени судебных приставов с требованиями оплатить долги по налогам.