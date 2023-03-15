Темы дня

Общество
15 марта 2023, 10:46

Свердловские приставы проведут консультации для участников спецоперации и их семей

Судебные приставы

Консультации приставы проведут 16 марта. Фото: Александр Зайцев

В Свердловской области 16 марта судебные приставы проведут личные приемы для участников специальной военной операции и членов их семей, а также граждан, проходящих службу в Вооруженных силах России.

Сотрудники ФССП готовы проконсультировать обратившихся по вопросам исполнительных производств, помочь составить ходатайство о полном или частичном их приостановлении, а также расскажут участникам СВО об особенностях выполнения обязательств по кредитным договорам, сообщили в отделе по взаимодействию со СМИ УФССП России по Свердловской области.

Консультацию можно получить:

  • дистанционно по телефону горячей линии: +7 912 664‑25‑99, судебные приставы проконсультируют и окажут помощь в подаче заявления через портал Госуслуг;
  • в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области: Екатеринбург, улица Пролетарская, д. 7;
  • в районных отделениях судебных приставов по месту жительства;
  • в мобильных пунктах по всей Свердловской области с 9:00 до 18:00 на базе МФЦ, военных комиссариатов, администраций.

Напомним, ранее в ГУФССП Свердловской области предупредили жителей о мошенниках, рассылающих на электронную почту письма от имени судебных приставов с требованиями оплатить долги по налогам. 

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
15.03.2023, 12:50 / Общество
Российское правительство расширило меры поддержки рынка труда
15.03.2023, 11:45 / Общество
На участке Сибирского тракта в Екатеринбурге подключили уличное освещение
15.03.2023, 11:11 / Общество
В Екатеринбурге пройдет финал Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку
15.03.2023, 10:46 / Общество
Свердловские приставы проведут консультации для участников спецоперации и их семей
15.03.2023, 10:12 / Общество
На Среднем Урале заболеваемость ОРВИ снизилась на 20,5%