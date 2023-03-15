Российское правительство расширило меры поддержки рынка труда

Безработные смогут пройти бесплатное обучение для дальнейшего трудоустройства на предприятиях ОПК. Фото: Александр Зайцев

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому граждане, которые ищут работу, смогут пройти бесплатное обучение или получить дополнительное профессиональное образование для дальнейшего трудоустройства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщает пресс-служба Правительства России.

Эта мера позволит компаниям ОПК восполнить недостаток специалистов, а людям — быстрее найти работу.

Минпромторг определит перечень предприятий, которые примут участие в программе.

Для того чтобы пройти бесплатное обучение, соискателям необходимо будет обратиться в центры занятости по месту жительства и заключить ученический договор с предприятием ОПК.

Затраты на обучение персонала предприятиям возместит Правительство РФ при помощи трансфертов в рамках федерального проекта "Содействие занятости". На эти цели из федерального бюджета будет выделено более 700 млн рублей. Эти средства позволят обучить более 12 тысяч человек.

Обучение будет организовано в рамках действующей программы поддержки рынка труда, которая помогает работодателям создавать временные рабочие места для тех, кто находится под риском увольнения, организовать оплачиваемые общественные работы для тех, кто зарегистрировался на бирже труда, дает возможность переобучать сотрудников промышленных предприятий. Затраты работодателей в этом случае государство частично возмещает. В федеральном бюджете на это предусмотрено более 12,8 млрд рублей. В 2023 году такие меры позволят временно трудоустроить более 176 тысяч человек.

Напомним, что в Свердловской области предприятиям выплатят компенсации за трудоустройство безработных.