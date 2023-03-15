Госавтоинспекторы Екатеринбурга привлекли злостного нарушителя ПДД к административной ответственности

У водителя, который сбил пешехода, имеется 44 неоплаченных штрафа за нарушение ПДД. Фото: отделение пропаганды Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу

Екатеринбургские инспекторы ГИБДД задержали злостного нарушителя правил дорожного движения — водителя автомобиля Porsche Cayenne, который допустил наезд на пешехода. В ходе проверки по базе данных установлено, что мужчина 92 раза привлекался к административной ответственности, а также имеет 44 неоплаченных штрафа за нарушение ПДД.

Нарушителем оказался участник ДТП, которое произошло на Московском тракте: автомобиль сбил 61-летнего мужчину. С открытым переломом плеча пострадавший был доставлен в больницу, сообщили в отделении пропаганды Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу. Сотрудники Госавтоинспекции установили, что автомобилем Porsche Cayenne управлял 36-летний житель Екатеринбурга с водительским стажем 6 лет.

Нарушитель ПДД привлечен к административной ответственности. Судебные приставы наложили арест на автомобиль до полной уплаты административных штрафов.

Напомним, ранее на трассе Пермь — Екатеринбург в ДТП погибла 28-летняя женщина.