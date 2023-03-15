Евгений Куйвашев предложил усилить меры поддержки внесшим весомый вклад в развитие региона свердловчанам

Евгений Куйвашев предложил увеличить до 40 тысяч рублей ежемесячную выплату для почетных граждан региона. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес на рассмотрение депутатов регионального Заксобрания законопроект, который предусматривает введение дополнительных мер поддержки для почетных граждан области и уральцев, удостоенных знака отличия "За заслуги перед Свердловской областью".

Глава региона предлагает увеличить до 40 тысяч рублей ежемесячное пособие для почетных граждан Свердловской области. До 20 тысяч рублей в месяц, согласно законопроекту, вырастет выплата для вдов или вдовцов, чьи супруги были удостоены этого почетного звания, сообщает департамент информационной политики региона.

В разные годы почетными гражданами Свердловской области стали заслуженный мастер спорта СССР, семикратный чемпион мира по хоккею с мячом Николай Дураков, легендарный тренер "Уралочки" Николай Карполь, председатель совета регионального отделения "Поискового движения России" Татьяна Хардина, Герой Труда РФ Николай Рыжков, директор Свердловской государственной академической филармонии Александр Колотурский, художественный руководитель Уральского академического филармонического оркестра Дмитрий Лисс, профессор кафедры периодической печати и сетевых изданий Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина Борис Лозовский.

В рамках предложенной губернатором инициативы предполагается увеличение выплаты для жителей, которые награждены знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью". До 40 тысяч рублей предлагается увеличить ежемесячную выплату уральцам, имеющим знак отличия I степени. Кроме того, законопроект предусматривает повышение суммы единовременного пособия до 60 тысяч рублей для тех, кто имеет звание III степени, до 100 тысяч рублей — II степени, до 160 тысяч рублей — I степени.

Среди уральцев, чьи заслуги были отмечены регионом — заслуженный врач Семен Спектор, генеральный директор завода имени М. И. Калинина Николай Клейн, член совета директоров РСГ‑Академическое Алексей Воробьев.

Предполагается, что изменения будут внесены в отдельные статьи областных законов:

№ 91-ОЗ "О почетном звании Свердловской области "Почетный гражданин Свердловской области";

№ 123-ОЗ "О знаке отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью".

Напомним, ранее Евгений Куйвашев увеличил в регионе до 250 тысяч рублей размер компенсаций на подключение к газу.