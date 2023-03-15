Евгений Куйвашев поручил разработать дополнительные меры по устранению незаконных свалок

На заседании областного Совета общественной безопасности губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил выработать дополнительные механизмы для сокращения количества несанкционированных свалок, сообщает департамент информационной политики региона.
"Сколько сам езжу, вижу, что почти в каждом лесочке вокруг Екатеринбурга одна-две машины выгружаются. Вокруг любого более-менее крупного города организованы несанкционированные свалки. Нарушителям легче рискнуть и получить штраф, чем ехать на организованную свалку. С этим надо уже разобраться, нужен четкий регламент и алгоритм действий. Увеличить количество фотоловушек. Выявлять, доказывать и наказывать", — сказал Евгений Куйвашев.
В Екатеринбурге установлены четыре фотоловушки в местах, где ранее уже появлялись несанкционированные свалки. Еще семь аппаратов с видеокамерами, которые передают данные о нарушителях с помощью сотовой связи, работают в Березовском лесничестве, куда входят лесные массивы Екатеринбурга, Березовского, Верхней Пышмы, Среднеуральска.
Размер штрафа за незаконную свалку мусора зависит от вида транспортного средства и достигает 120 тысяч рублей. По данным прокуратуры Свердловской области, в 2022 году было выявлено более 1,6 тысячи нарушений в сфере обращения с отходами, более 140 человек привлечены к ответственности.
Также глава региона призвал членов Совбеза акцентировать внимание на вопросах предупреждения и пресечения правонарушений в ходе реализации нацпроектов, в частности — проекта "Безопасные качественные дороги".
"В последние годы в Свердловской области активно развивается дорожное строительство — возводятся новые транспортные развязки и магистрали, модернизируются трассы. Качество дорог повышается, но уровень смертности на дорогах по-прежнему остается высоким. Жду от участников заседания дополнительных предложений по снижению травматизма и смертности на дорогах", — отметил Евгений Куйвашев.
Напомним, в рамках мусорной реформы в Свердловской области ликвидировали несанкционированные свалки площадью в 375 футбольных полей.