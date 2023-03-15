«Это ваша капитализация»

Среди победителей конкурса «Команда Урала. Реформация» пять свердловчан. Фото: Полина Зиновьева

Победители конкурса «Команда Урала. Реформация», в числе которых сразу пять представителей Свердловского области, вошли в молодежный кадровый резерв Уральского федерального округа. Вчера они приступили к обучению по программе профессиональной подготовки. Перед началом учебы с резервистами встретился полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир ЯКУШЕВ.

Конкурс проходил с декабря 2022 года, его организаторами выступили аппарат полномочного представителя Президента России в УрФО и Уральский институт управления – филиал РАНХиГС. Участие в конкурсе принимали молодые люди до 35 лет с опытом управленческой работы, представляющие госсектор и крупные предприятия. Всего было подано 1 453 заявки. За два месяца конкурсанты прошли онлайн-тестирования, собеседования и выполнили ряд заданий, составленных преподавателями РАНХиГС.

По итогам конкурса было отобрано 30 человек, пять из которых представляют Свердловскую область. Они войдут в состав молодежного управленческого резерва УрФО.

– Задания не показались очень сложными. Но их было много и нужно было успеть все сделать в очень короткий промежуток времени. Было немного сложно сочетать это с работой и семьей (у меня двое детей), но, слава богу, все получилось, – поделилась с «ОГ» главный специалист управления программно-целевого планирования и оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления администрации Екатеринбурга Надежда Гончарова.

– Конкурс был очень серьезным. Сама подготовка, тесты, задачи. Их было непросто пройти. Теперь нужно успешно отучиться, пройти все шесть модулей, получить диплом – и затем ставить перед собой новые цели, – рассказал координатор по экспертно-проектной работе Регионального исполнительного комитета ООД «Народный Фронт «За Россию» в Свердловской области Игорь Русинов.

Теперь победителям предстоит пройти обучение по программе профессиональной переподготовки «Эффективный менеджмент в публичном пространстве». Вчера перед ее началом с ними в кампусе РАНХиГС встретился полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

– Участие в конкурсе – это шаг вперед в вашем собственном развитии, в развитии вашей карьеры. Это ваша капитализация. Самое важное, что вы приобретаете, – это круг общения. Он серьезно расширяется. Появляются новые связи, которые сохранятся на долгое время, – отметил он, обращаясь к резервистам.

По мнению полпреда, для руководителя «очень важно погружаться в тему, которой он занимается, знать все нюансы, разбираться в процессах. И эту привычку – глубоко погружаться в любой вопрос – нужно тренировать в себе с самого начала карьеры».

В рамках учебы резервистов ждут лекции и практики по таким направлениям, как «Современные тенденции государственной поддержки проектов», «Волонтерство», «Направления совершенствования работы с молодежью» и другие. Каждый из шести модулей обучения будет проходить в одном из регионов УрФО. Первый модуль «Сквозные цифровые технологии и инновации» состоится в Екатеринбурге. Участники посетят компанию СКБ Контур, технологический хаб для IT-специалистов Сбера «Небо» и штаб-квартиру Русской медной компании.

ПОБЕДИТЕЛИ Надежда Гончарова- главный специалист управления программно-целевого планирования и оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления администрации города Екатеринбурга, Василий Добротин- исполнительный директор ООО «Тендэксперт», Кирилл Колчин- главный специалист Уральского филиала ФГБУ «Рослесинфорг», Игорь Русинов- координатор по экспертно-проектной работе Регионального исполнительного комитета ООД «Народный Фронт «За Россию» в Свердловской области, Алиса Суслова - ведущий специалист департамента образования администрации города Екатеринбурга.