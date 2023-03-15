Алексей Шмыков поздравил свердловских работников сферы бытовых услуг и вручил награды лучшим из них

Алексей Шмыков поздравил представителей сферы бытовых услуг и вручил им награды. Фото: Алексей Кунилов

На Среднем Урале прошло чествование работников сферы бытовых услуг. Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков поздравил представителей профессии и вручил им награды.

В сфере бытового обслуживания населения в Свердловской области трудятся более 50 тысяч человек, сообщает департамент информационной политики региона.

"Главная ценность отрасли — опытные и профессиональные кадры. Специалистов сферы бытового обслуживания отличают преданность делу, высокий профессионализм, стремление повышать культуру обслуживания. От вас зависит, насколько уютен быт, комфортна повседневная жизнь человека", — отметил Алексей Шмыков, обращаясь к работникам сферы услуг в их профессиональный праздник.

Сфера бытового обслуживания населения Свердловской области включает в себя около 14 тысяч объектов, 80% из них — это малый бизнес. В 2022 году работники отрасли оказали бытовых услуг на сумму более 40 миллиардов рублей. По этому показателю Свердловская область стала лидером среди регионов Уральского федерального округа. Самые популярные услуги у жителей — это строительство и ремонт жилья, техобслуживание и ремонт автомобилей.

Напомним, накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил госнаграды уральцам.