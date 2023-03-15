Уральский образовательный хаб откроется при Президентской академии

Работа Уральского хаба, в частности, обеспечит единое качество образования в регионах. Фото: пресс-служба аппарата полпреда в УрФО

С 2023 года на базе Уральского института управления — филиала РАНХиГС начнет действовать образовательный хаб. Структура охватит Свердловскую, Курганскую, Тюменскую и Челябинскую области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также Республику Коми и Пермский край.

Работа Уральского хаба направлена на социально-экономическое развитие регионов. Ожидается, что он в том числе обеспечит единое качество образования в регионах, сообщает пресс-служба аппарата полпреда Президента РФ в УрФО.

Проект создания хаба сегодня обсуждался на встрече с участием полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева. В совещании приняли участие директор по региональному развитию департамента региональной политики РАНХиГС Александр Смекалин, директор Уральского института управления Олег Гущин, глава Челябинского филиала РАНХиГС Евгений Алдошенко и руководитель Курганского филиала Валерий Яхонтов.

"Выпускники Президентской академии обладают необходимыми современному руководителю компетенциями. Способны обеспечить реализацию национальных проектов. Создать условия для стратегического прорыва по ключевым направлениям развития России. Важно тиражировать имеющиеся у вуза образовательные практики", — отметил Владимир Якушев.

В прошлом году в Уральском институте управления обучение по программам дополнительного профессионального образования (ДПО) прошли 1 540 человек. Среди них 68 федеральных чиновников, 156 региональных, 240 муниципальных служащих и более тысячи иных категорий граждан. Реализовано 69 программ ДПО. Почти четверть из них — программы для руководителей бизнес-структур и представителей сферы государственного управления.

Напомним, Уральский институт управления РАНХиГС начнет сотрудничать с Академией управления при Президенте Республики Беларусь.