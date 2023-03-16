Сегодня Евгений Куйвашев отмечает день рождения

Каким увидели прошедший год губернатора читатели «Областной газеты» – смотрите в нашем фоторепортаже.
15.03.2023, 20:24 / Общество
15.03.2023, 19:30 / Общество
Уральский образовательный хаб откроется при Президентской академии
15.03.2023, 18:45 / Общество
На дооснащение реабилитационных отделений в Свердловской области направлено почти 360 миллионов рублей
15.03.2023, 17:51 / Общество
В Свердловской области начался набор волонтеров для организации Всероссийского голосования за объекты благоустройства
15.03.2023, 17:45 / Общество
Алексей Шмыков поздравил свердловских работников сферы бытовых услуг и вручил награды лучшим из них
Телефонные аферисты под видом сотрудников портала Госуслуг обманули пенсионера из Екатеринбурга