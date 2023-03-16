Житель Каменска-Уральского погасил долги по штрафам после ареста машины

У должника арестовали ГАЗ-3302. Фото: отдел по взаимодействию со СМИ ГУФССП РФ по Свердловской области

Долги по штрафам на сумму почти в 80 тысяч рублей оплатил житель Каменска-Уральского после ареста его машины ГАЗ‑3302.

В отдел по взысканию административных штрафов службы судебных приставов поступило 18 исполнительных документов в отношении жителя Каменска-Уральского, который не спешил добровольно оплачивать штрафы ГИБДД. Они были ему назначены в основном за превышение скорости и проезд на запрещающий сигнал светофора, рассказали в отделе по взаимодействию со СМИ ГУФССП РФ по Свердловской области.

Судебные приставы разыскали должника и арестовали его на двое суток за уклонение от исполнения административного наказания. Но и после этого мужчина не оплатил штрафы. В итоге сотрудником ФССП был составлен акт описи и ареста машины ГАЗ‑3302.

Должника предупредили: если он не погасит долги, то арестованный ГАЗ будет передан на оценку, а затем выставлен на торги. Только после этого мужчина оплатил всю задолженность.

Напомним, ранее в Екатеринбурге приставы арестовали Infiniti за долги по 500 штрафам.