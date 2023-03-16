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Общество
16 марта 2023, 10:56

Президентские гранты получат 20 творческих проектов из Свердловской области

Креативное пространство

Победителями конкурса признаны 69 проектов из регионов УрФО. Фото: Алексей Кунилов

20 проектов из Свердловской области победили на первом конкурсе Президентских грантов 2023 года в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. Лучшими признали также еще 49 проектов, которые представили Челябинская, Тюменская, Курганская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.  

"Эти проекты несут в себе не только культурно-просветительскую функцию. Они работают на развитие внутренних, духовных связей в нашем обществе. А это имеет крайне важное значение. Особенно сейчас, когда коллективный Запад стремится "отменить" русскую культуру, нагнетает антироссийскую истерию. Поэтому такие инициативы необходимы в первую очередь для нас самих — они призваны укрепить нашу идентичность", — отметил полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Список победителей конкурса утвердил координационный комитет Президентского фонда культурных инициатив. Лучшими были признаны 881 творческий проект из 83 регионов страны, сообщает пресс-служба аппарата полпреда в УрФО.

Фото: пресс-служба аппарата полпреда в УрФО

Участники конкурса представили проекты по 9 тематическим направлениям: "Великое русское слово", "История страны: история преодолений и побед. Вехи", "Культурный код", "Место силы", "Многонациональный народ", "Молодые лидеры", "Нация созидателей", "Я горжусь" и "Мы вместе".  

Заявки на творческое состязание принимались с 20 октября по 17 ноября 2022 года. Всего поступило 8 793 обращения. Из них 682 заявки направили регионы Уральского федерального округа. Отметим, с июня 2021 года Президентский фонд культурных инициатив провел 8 конкурсов, поддержаны почти 5 тысяч проектов в сфере культуры, искусства и креативных индустрий.

Напомним, ранее в Екатеринбурге открыли еще одно крыло креативного пространства "Домна". 

Областная газета Свердловской области

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