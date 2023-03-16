Евгений Куйвашев направил 100 миллионов рублей из бюджета региона Уральскому НОЦ

Максимальное финансирование на один проект УМНОЦ составит 25 млн рублей. Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил финансирование проектов Уральского межрегионального научно-образовательного центра (УМНОЦ). В 2023 году центр получит из регионального бюджета 100 миллионов рублей на разработку передовых инновационных технологий.

Выделенные средства направят на возмещение затрат, которые несут институты УрО РАН и вузы при внедрении в промышленное производство научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) на свердловских предприятиях, являющихся участниками УМНОЦ.

Средства на реализацию проектов будут выделены по итогам конкурса, его объявят до конца марта текущего года. Предполагается, что сумма софинансирования одного проекта составит до 25 миллионов рублей, сообщает департамент информационной политики региона.

Евгений Куйвашев ранее отмечал, что в индустриальной Свердловской области уделяется особое внимание поддержке научных исследований и внедрению их результатов в реальный сектор экономики. Эту работу ведет УМНОЦ, который был создан в рамках национального проекта "Наука и университеты" Свердловской, Челябинской и Курганской областями. Центр объединяет 9 университетов, 10 научных организаций и 54 промышленных предприятий. УМНОЦ стал базой по подготовке уникальных инженерных кадров и центром научно-производственной кооперации.

В 2021 и 2022 годах по решению Евгения Куйвашева УМНОЦ получил на развитие по 100 млн рублей. Благодаря этому на 10 предприятиях Среднего Урала были внедрены НИОКР. В частности, компания "Ай-ТОР" смогла наладить выпуск интеллектуальных малогабаритных датчиков для электросетей. Уральский оптико-механический завод внедрил в производство линейку неонатальных медицинских изделий "Bono", которые необходимы для лечения и выхаживания недоношенных детей. Оптический сепаратор для автоматической сортировки твердых коммунальных отходов разработала компания "АКСАЛИТ софт" совместно с УрФУ.

Напомним, в декабре прошлого года Свердловская область стала участником II Конгресса молодых ученых.