За сутки в Свердловской области коронавирусом заразились 222 человека

За минувшие сутки в Свердловской области COVID-19 диагностировали у 222 человек, сообщает федеральный оперативный штаб.
В больницы направлены 19 заболевших. Полностью выздоровели — 319. Зафиксировано 2 летальных случая.
В регионах России общее число подтвержденных новых случаев COVID-19 составило 13 009. Зарегистрировано 38 летальных исходов. Госпитализированы 1 403 пациента. Выздоровели 11 360 человек.
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