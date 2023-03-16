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Общество
16 марта 2023, 13:38

За сутки в Свердловской области коронавирусом заразились 222 человека

врач

В России за минувшие сутки COVID-19 выявлен у 13 009 человек. Фото: Галина Соловьева

За минувшие сутки в Свердловской области COVID-19 диагностировали у 222 человек, сообщает федеральный оперативный штаб.  

В больницы направлены 19 заболевших. Полностью выздоровели — 319. Зафиксировано 2 летальных случая.

В регионах России общее число подтвержденных новых случаев COVID-19 составило 13 009. Зарегистрировано 38 летальных исходов. Госпитализированы 1 403 пациента. Выздоровели 11 360 человек.

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