Доля супружеская. Как делится имущество по наследству

Фото: Павел Ворожцов.

К сожалению, в жизни у семейных пар не всегда получается как в сказке: быть вместе до глубокой старости и вместе завершить свой путь. Бывают ситуации, когда один из супругов уходит из жизни, не оставив завещания, и возникает вопрос: кто из близких родственников и в каком порядке имеет право наследовать имущество усопшего?

Согласно Семейному кодексу РФ, имущество, нажитое в период брака, является общей совместной собственностью супругов. Но в наследственную массу может быть включено только имущество, принадлежащее умершему лицу лично, а также его доля в общем имуществе супругов, независимо от того, на кого зарегистрировано право собственности. При этом вдова или вдовец наследуют часть указанного имущества вместе с наследниками своей очереди или лицами, указанными в завещании.

В Госюрбюро за консультацией обратилась жительница Екатеринбурга. Она пояснила, что в феврале 2022 года умер ее муж, было открыто наследственное дело. В состав наследственной массы включена 1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру, которая была приобретена в период брака. Она является совместно нажитым имуществом, но право собственности было оформлено на супругу, теперь – вдову.

В период брака раздел совместно нажитого имущества между мужем и женой не производился, завещание не составлено. Наследниками по закону являются вдова и двое сыновей. В сентябре старший сын обратился в Октябрьский районный суд Екатеринбурга с исковым заявлением о выделе доли из состава наследства и о признании права собственности на спорную квартиру в порядке наследования.

Юрисконсульт Госюрбюро оперативно составил заявителю встречное исковое заявление о выделе супружеской доли и признании права собственности на жилое помещение в порядке наследования.

В судебном заседании было установлено, что заявитель и наследодатель с 1969 года состояли в браке, в котором у них родилось двое детей. В апреле 1993 года супругами по договору купли-продажи приобретена квартира, которая является совместно нажитым имуществом. Согласно выписке из единого государственного реестра недвижимости спорная квартира зарегистрирована за супругой наследодателя. В период брака раздел совместно нажитого имущества между супругами не производился. Умерший завещания не оставил.

Согласно наследственному делу с заявлением о принятии наследства обратились наследники по закону: старший сын и вдова умершего. От младшего сына поступило заявление об отказе от причитающейся доли в наследственном имуществе в пользу матери.

Истцом в подтверждение заявленных требований представлены суду квитанции, из которых следует, что она проживает в спорной квартире и несет бремя по ее содержанию.

Поскольку спорная квартира приобретена в период брака, и в силу закона доли супругов в совместно нажитом имуществе являются равными, суд удовлетворил требования заявителя:

• о выделе супружеской доли,

• о признании права собственности на жилое помещение в порядке наследования.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ) имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью.

Доли супругов в совместном имуществе признаются равными, если иное не предусмотрено договором между супругами (пункт 1 статьи 39 СК РФ).

Согласно статье 218 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в случае смерти гражданина право собственности на принадлежавшее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом.

По закону наследниками первой очереди являются дети, супруг и родители наследодателя (пункт 1 статьи 1142 ГК РФ).

В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности (статья 1112 ГК РФ).

Доля умершего супруга в совместно нажитом в браке имуществе входит в состав наследства и переходит к наследникам по общим основаниям (статья 1150 ГК РФ).

Для выдачи пережившему супругу свидетельства о праве на наследство необходимо наличие трех условий:

• наличие брачных отношений;

• приобретение имущества в период зарегистрированного брака;

• имущество должно являться общим – принадлежать на праве общей совместной собственности обоим супругам.

Если между наследниками возникли споры о наследстве, для выделения супружеской доли из наследственной массы потребуется обратиться в суд.

Для этого необходимо подготовить и подать исковое заявление о признании имущества совместно нажитым, выделе супружеской доли из наследственной массы и признании права собственности на долю в общем имуществе.

Тамара БЕЗДЕНЕЖНЫХ, и.о. директора Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области

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Опубликовано в №55 от 17.03.2023