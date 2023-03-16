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Общество
16 марта 2023, 15:40

В Свердловской области начали рассылать фейковые повестки для участия в СВО

Фейковая повестка

Сейчас некоторые военкоматы Свердловской области начали стандартную процедуру сверки данных. Фото: сообщество Свердловской области в соцсети "ВКонтакте"

В военкомат Свердловской области поступила информация о том, что один из жителей региона якобы получил повестку с пометкой "Для отправки в зону проведения СВО".  Сведения о существовании и распространении таковых являются фейком. Информация об этом размещена в официальном сообществе Свердловской области в соцсети "ВКонтакте".

В официальных повестках используются стандартные формулировки целей вызова в военкомат: "Мед. освидетельствование", "Заседание призывной комиссии", "Уточнение военно-учетных данных", "Отправка в воинскую часть", "Прохождение альтернативной гражданской службы". Повесток с целью "Для отправки в зону проведения СВО" не существует, пояснили в военном комиссариате Свердловской области.

В соответствии с Федеральным законом № 53 "О воинской обязанности и военной службе" процедура вручения повестки о частичной мобилизации имеет четкий регламент:

  • Повестку военнообязанному может вручить только сотрудник районного военкомата и только по месту регистрации. В отдельных случаях допускается вручение повестки работодателем. Повестка не может прийти в мессенджере или по телефону.
  • Сотрудник военкомата может вручить повестку только лично в руки военнообязанному, под роспись в ведомости. Жена, родители, другие родственники, друзья военнообязанного не имеют права принимать повестку.
  • Повестка о призыве по частичной мобилизации, оставленная в двери, в почтовом ящике или на пороге дома, не имеет силы. Не исключено, что ее оставили мошенники.

Если повестка выдана с нарушениями или пришла по почте, то в военном комиссариате по месту жительства необходимо уточнить дальнейшие действия. Также можно обратиться на региональную горячую линию по номеру 8 800 101‑91‑11.

Сейчас некоторые военкоматы Свердловской области начали сверку данных. Это ежегодная стандартная процедура, которая проводится в России регулярно.

Напомним, что в России продолжается действие указа Президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации, но призыв по ней закончен.

Областная газета Свердловской области

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