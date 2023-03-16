На Среднем Урале власти уделят повышенное внимание охране труда работников подведомственных учреждений

В учреждениях региона регулярно проводят проверки, касающиеся соблюдений условий труда. Фото: Галина Соловьева

Повышенное внимание обеспечению безопасных и комфортных условий работы в подведомственных региональным и местным органам власти организациях уделят в Свердловской области. Этот вопрос обсудили на заседании правительства региона.

"В Свердловской области — более четырех тысяч таких организаций. В них работают десятки тысяч уральцев. Задача органов власти — обеспечить для них достойные и безопасные условия труда в полном соответствии с действующими нормами трудового права", — отметил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

В 2022 году в региональных и муниципальных организациях провели больше 450 плановых и внеплановых проверок. Они помогли выявить типовые нарушения. Их профилактике было уделено особое внимание.

В прошлом году в подведомственных региону учреждениях зафиксировано 77 нарушений условий труда. Это на четверть меньше, чем в 2021 году. Большинство замечаний в организациях устраняют собственными силами, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Областной департамент по труду и занятости готов оказать методическую поддержку министерствам и ведомствам в организации комфортных и безопасных условий труда для сотрудников подведомственных учреждений.

Напомним, ранее свердловские профсоюзы рекомендовали работодателям компенсировать сотрудникам затраты на путевки.