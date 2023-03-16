Свердловская область передала медицинское оборудование перинатальному центру Макеевки

В ходе благотворительного аукциона "Екатерининская Ассамблея" для закупки гуманитарной помощи было собрано более 34 миллионов рублей. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В перинатальный центр подшефного Свердловской области донецкого города Макеевки при поддержке компании "Сима-Ленд" отправлена партия из 118 единиц высокоточного медицинского оборудования. Аппаратура позволит более качественно и своевременно оказывать помощь новорожденным и роженицам.

"Это очень важный груз, потому что мы отправляем медицинское оборудование для перинатального центра Макеевки — это наша подшефная территория, которой мы достаточно серьезно помогаем. Это такой жизненно необходимый груз, который действительно будет спасать жизни и поможет повысить эффективность оказания медицинской помощи", — приводит слова заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова департамент информационной политики региона.

Замгубернатора добавил, что регион уже длительное время принимает жителей Макеевки в лечебных учреждениях и оказывает им высокотехнологичную помощь.

Свердловская область отправила в Макеевку инкубаторы для выхаживания недоношенных детей, современные открытые реанимационные системы для новорожденных. Клинико-диагностическая лаборатория получит микроскопы и биохимические анализаторы, которые позволят качественно и быстро выполнять исследования. Они расширят перечень проводимых исследований и сократят время их проведения. Также в гуманитарный груз вошли весы и кровати для новорожденных, аппараты искусственной вентиляции легких и другое оборудование.

В Городскую больницу № 2 Макеевки отправлено более 60 единиц оборудования, в том числе биохимические анализаторы и набор реагентов для лаборатории, приборы для операционного блока и медицинская мебель.

Для закупки гуманитарной помощи в ходе благотворительного аукциона "Екатерининская Ассамблея" было собрано более 34 миллионов рублей.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Чтобы научиться пользоваться новой аппаратурой, врачи Макеевки в апреле 2023 года пройдут стажировку на базе перинатального центра Свердловской областной детской клинической больницы.

"Мы достаточно плотно взаимодействуем с администрацией Макеевки. Там был наш представитель, который детально оценил ситуацию на месте, запланировал, что необходимо в первую очередь для работы в операционной, реанимации. С кадрами там достаточно все неплохо, но тем не менее мы сюда приглашаем на обучение врачей, составлен план-график, и они будут по графику обучаться", — отметил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

Детали отправки гуманитарной помощи медучреждениям обсуждались во время визита в Макеевку вице-губернатора Олега Чемезова в феврале 2023 года. Соглашение о сотрудничестве и поддержке донецкого города Свердловской областью было подписано летом прошлого года. На сегодня наш регион — один из лидеров в России по объему отправленной в Донбасс гуманитарной помощи.

Напомним, ранее глава Макеевки выразил Свердловской области благодарность за помощь.