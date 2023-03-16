Евгений Куйвашев предложил ввести налоговые льготы для компаний, строящих детсады и школы в Свердловской области

Компании, которые занимаются школьным строительством в Свердловской области, получат налоговые льготы. Фото: Павел Ворожцов

Предприниматели, которые занимаются школьным строительством в Свердловской области, получат дополнительные стимулы. Построенные бизнесом объекты образования предлагается на пять лет освободить от уплаты налога на имущество. Соответствующий проект закона по поручению губернатора Евгения Куйвашева разработало министерство экономики и территориального развития региона.

Школы и детские сады на средства частных инвесторов будут строиться в местах массовой жилой застройки — там, где они больше всего востребованы.

Создание дополнительных мест в образовательных учреждениях способствует достижению целей национальных проектов "Демография" и "Образование", отмечает департамент информационной политики Свердловской области.

Инвестор должен вложить в строительство школ не менее 200 миллионов рублей, в строительство детских садов — не менее 100 миллионов рублей. Тогда он получит право в течение 5 лет не платить налог на имущество.

Важно, что количество созданных мест в школах должно быть не менее 100, а в детских садах не менее 50. Образовательные организации, которые разместятся в новых зданиях, должны гарантировать работникам зарплату на уровне средней в регионе. Это второе обязательное условие для получения налоговой льготы.

От уплаты налога на имущество школ и детских садов будут освобождены объекты, построенные после 31 декабря 2023 года.

Такой механизм стимулирования позволит в среднесрочной перспективе создать дополнительную инфраструктуру для образования детей на 1,5 миллиарда рублей, считают в министерстве экономики и территориального развития Свердловской области.

Отметим, что Евгений Куйвашев неоднократно заострял внимание строительных компаний, что при высоких темпах ввода жилья нужно помнить о создании социальной инфраструктуры. Ранее он призвал участников строительного рынка изучить потребность территорий в детских садах и школах и включиться в создание новых мест в образовательных учреждениях, а также рассмотреть для этого различные варианты государственно-частного партнерства и нестандартные подходы.

Сегодня в Ревде и в Каменске-Уральском на принципах государственно-частного партнерства построены детские сады. До конца этого года "Атомстройкомплекс-СПК № 1" построит школу на тысячу учеников в Екатеринбурге. Также компания "Интеллект" в эти же сроки должна сдать в эксплуатацию школу в Верхней Пышме на 1135 учеников. На их строительство Евгений Куйвашев добился федерального софинансирования.

В марте 2023 года министерство образования и молодежной политики Свердловской области подписало концессионные соглашения с инвесторами о строительстве еще двух образовательных учреждений. Компания "Атомстройкомплекс-СПК № 2" до конца 2024 года построит школу на 1,5 тысячи мест в районе улиц Советской — Блюхера в Екатеринбурге. "Центр стратегического партнерства и инвестиций" также до конца следующего года построит школу на 825 мест на улице Победы в Березовском.

Напомним, Евгений Куйвашев добился увеличения финансирования строительной госпрограммы на 2 млрд рублей.