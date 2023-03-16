Дорогой добра и милосердия

Фото: Павел Ворожцов

Вчера из уральской столицы отправился очередной гуманитарного груз. На этот раз в перинатальный центр донецкой Макеевки доставят 118 единиц высокоточного медицинского оборудования, которое позволит оказывать новорожденным и роженицам качественную помощь по российским стандартам.

– Это такой жизненно необходимый груз, который действительно будет спасать жизни и поможет повысить эффективность оказания медицинской помощи, – говорит заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Средства на закупку гуманитарной помощи, а это свыше 34 миллионов рублей, были собраны в ходе благотворительного аукциона «Екатерининская Ассамблея». Для выхаживания недоношенных детей приобретены инкубаторы, современные открытые реанимационные системы для новорожденных. Для клинико-диагностической лаборатории закуплены микроскопы и биохимические анализаторы, позволяющие расширить перечень проводимых исследований в самые короткие сроки. Кроме того, на Донбасс отправили весы и кровати для новорожденных, аппараты искусственной вентиляции легких и другое оборудование. Макеевская горбольница № 2 получит биохимические анализаторы, набор реагентов для лаборатории, приборы для операционного блока и медицинскую мебель. Большую помощь по формированию и отправке столь необходимого груза оказала компания «Сима-Ленд».

Уже в апреле 2023 года медики из Макеевки пройдут стажировку на базе перинатального центра Свердловской областной детской клинической больницы, в рамках которой освоят навыки использования новой аппаратуры.

– Мы достаточно плотно взаимодействуем с администрацией Макеевки. Там был наш представитель, который детально оценил ситуацию на месте, запланировал, что необходимо в первую очередь для работы в операционной, реанимации. С кадрами там достаточно все неплохо, но тем не менее мы сюда приглашаем на обучение врачей, составлен план-график, и они будут по графику обучаться, – рассказывает министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

Отправка гуманитарной помощи медучреждениям Макеевки стала итогом визита на Донбасс в феврале этого года вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, в ходе которого обсуждались проблемы и потребности города.

Соглашение о сотрудничестве и поддержке Макеевки Свердловской областью было подписано летом прошлого года. На сегодняшний день наш регион – один из лидеров в России по объему отправленной на Донбасс гуманитарной помощи.

14 марта в Екатеринбурге у Ельцин центра начал работу мобильный пункт сбора гуманитарной помощи. По словам организаторов, а ими выступили Дом добровольцев и Свердловский областной медицинский колледж, акция приурочена к Дню воссоединения Крыма с Россией и призвана поддержать участников специальной военной операции. – Площадка выбрана с учетом того, что это центр города. Мы рассчитываем, что свердловчане поддержат нашу инициативу, – рассказала «ОГ» представитель организаторов, спасатель Всероссийского студенческого корпуса спасателей Анастасия Миронович. К акции уже присоединились представители молодежных и ветеранских общественных организаций, национально-культурных объединений, неравнодушные граждане. Только за первые два дня работы пункта жители региона принесли около тонны гуманитарной помощи: теплые вещи, продукты питания, средства личной гигиены. Мобильный пункт будет работать до конца месяца, после чего на базе Дома добровольца собранную гуманитарную помощь рассортируют и отправят военнослужащим в зону специальной военной операции и семьям участников СВО.