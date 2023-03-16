Губернатор Евгений Куйвашев: «В этих парках, скверах, по этим набережным, которые преобразятся в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», будут гулять наши дети, внуки». Фото: департамент информполитики Свердловской области

15 марта на Среднем Урале началась подготовка к Всероссийскому онлайн-голосованию по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Голосование пройдет с 15 апреля по 31 мая 2023 года в 55 муниципалитетах области. Выразить свое мнение может каждый свердловчанин, начиная с 14 лет. В настоящее время в регионе формируется штаб и идет набор волонтеров, которые будут информировать граждан о данном проекте и о том, где и как можно отдать свой голос за тот или иной объект.

Цель Всероссийского голосования по формированию комфортной городской среды (ФКГС) – вовлечь жителей в преображение своей малой родины. Оно дает возможность определить самые популярные территории, пространства и объекты и благоустроить их за счет средств федерального бюджета.

В 2023 году голосование проходит с 15 апреля по 31 мая, как и ранее, в режиме онлайн. На выбор будут представлены около пяти тысяч объектов в более чем 1,5 тысячи муниципальных образований по всей стране.

В Свердловской области на рейтинговое голосование будут представлены 148 объектов в 55 муниципалитетах. В адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год будут включены те из них, которые получат наибольшее число голосов. Процедура волеизъявления устроена максимально просто. Ее можно пройти на сайте платформы 66.gorodsreda.ru, зарегистрировавшись через подтвержденную запись в «Госуслугах» или указав свой номер телефона, а также на самом портале «Госуслуги». А можно обратиться за помощью к волонтерам проекта.

Справка Формирование комфортной городской среды – федеральный проект, реализуемый властями с 2017 года. Его цель – придать новый импульс развитию муниципалитетов на всей территории России, создать новые современные общественные пространства для организации качественного досуга местных жителей, туристов и для развития предпринимательства.

Именно они являются его основной движущей силой. Волонтеры информируют свердловчан о целях и задачах опроса, о том, где и как можно принять в нем участие. Рассказывают об объектах-участниках ФКГС, предоставляют возможность сделать выбор через специальное мобильное приложение. «Волонтерские точки» располагаются в торговых центрах, МФЦ, кинотеатрах, Дворцах культуры и на пешеходных зонах центральных улиц.

Волонтерами ФКГС обычно становятся люди самых разных возрастов, но всех их объединяет одно: неравнодушное отношение к своей малой родине – желание сделать ее современной, красивой и комфортной. По сути, речь идет не просто о приведении в порядок, ремонте или благоустройстве окружающей территории – парков, скверов, набережных, улиц. Проект ФКГС помогает сделать пространство вокруг местом, где хочется жить.

В настоящее время в регионе идет сбор заявок от желающих стать волонтерами. Чтобы стать частью команды, помогающей благоустроить родной край, необходимо отправить заявку на страницу https://dobro.ru/event/10333838. Там же можно найти ответы на дополнительные вопросы. Региональный волонтерский штаб увидит заявку и свяжется с вами. Приступить к работе можно будет после специального обучающего курса.

Итоги-2022 В 2022 году рейтинговое голосование проходило с 26 апреля по 30 мая. В Свердловской области в нем участвовали 142 проекта из 55 муниципалитетов. В области работали 200 «волонтерских точек», где людям помогали определиться с выбором около двух тысяч добровольных помощников. В голосовании приняли участие более 700 тысяч свердловчан. Они выбрали 58 объектов, включая 14 дворовых и 44 общественных пространства, которые были благоустроены в течение года. На эти цели из федерального бюджета было направлено около 1,5 миллиарда рублей. Кроме того, в Свердловской области завершены работы на объектах в Верхнем Тагиле, Верхней Пышме, Богдановиче, Красноуфимске, ставших победителями голосования в 2020 году. Начато благоустройство пяти объектов конкурса 2021 года в Лесном, Невьянске, Полевском, Верхней Туре и Краснотурьинске.

Официально Владимир ПУТИН, Президент России: – Нам нужно создать современную среду для жизни, преобразить наши города и поселки. При этом важно, чтобы они сохранили свое лицо и историческое наследие. Обновление городской среды должно базироваться на широком внедрении передовых технологий и материалов в строительстве, современных архитектурных решений, на использовании цифровых технологий в работе социальных объектов, общественного транспорта, коммунального хозяйства.