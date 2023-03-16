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Общество
16 марта 2023, 19:09

На Урале укрепят традиции добровольчества

  Валерия Белякова
Круглый стол

В круглом столе приняли участие представители организаций, которые реализуют добровольческие инициативы в разных сферах. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге на площадке Ельцин Центра прошел круглый стол, посвященный теме волонтерской и добровольческой деятельности. Своим опытом поделились более 20 представителей свердловских организаций, передает корреспондент "Областной газеты". 

В Свердловской области с особым трепетом чтут и соблюдают традиции, которые сформировались в историческом прошлом. Речь идет о народном подвиге, благодаря которому в 1943 году появился Уральский добровольческий танковый корпус (УДТК). Больше ста тысяч жителей Свердловской, Молотовской (Пермской) и Челябинской областей пожертвовали свои средства на создание корпуса. А его бойцы прошли путь от Орла до Берлина.

Сегодня традиции добровольчества становятся еще крепче, люди объединяются ради общего дела, проявляя гражданскую позицию. 

"Сущность каждого человека и одна из особенностей уральского характера — в том, чтобы помогать другим людям и творить добро. Мы видим, что при создании УДТК это проявилось в максимальной степени. Сегодня первые выпускники "Каравеллы" уже приводят к нам своих внуков и правнуков, и традиции добровольчества только крепнут. Это находит отклик, потому что единение ради общего дела позволяет людям менять реальность, находить единомышленников и приобщаться к новым направлениям деятельности, проявлять гражданскую позицию и делать, казалось бы, невозможное. А для детей и подростков, которые по своей сути являются созидателями и творцами, это еще и возможность найти позитивное применение своей активности", — подчеркнула руководитель Центра гражданско-патриотического воспитания "Каравелла" Лариса Крапивина. 

Участниками круглого стола стали представители молодежного отделения Свердловского регионального отделения Российского Красного Креста, Свердловского отделения Российского детского фонда, организационно-методического центра социальной помощи, который занимается развитием "серебряного" добровольчества, и других организаций. Собравшиеся обсудили предложения, касающиеся популяризации добровольческих практик, движений и проектов в сферах здравоохранения, социальной поддержки населения, культуры, спорта, патриотического воспитания, а также в семьях и в организациях, компаниях. 

Напомним, активное развитие добровольческой деятельности на Среднем Урале началось в 2017 году, когда губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил Год добровольчества. Сегодня регион считается одним из лидеров по развитию добровольческого движения.

Областная газета Свердловской области

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