В Екатеринбурге эксперты высоко оценили проекты "Бажовский киновечер" и "Бажов, Мамин-Сибиряк и казаки"

Киновечера напомнили зрителям о произведениях Бажова. Фото предоставлено Сергеем Полыгановым

Проекты "Бажовский киновечер" и "Бажов, Мамин-Сибиряк и казаки" в 2022 году выиграли в конкурсе грантов Президентского фонда культурных инициатив. Они направлены на популяризацию культурного наследия Павла Бажова. Эксперты высоко оценили их реализацию.

Отчет о проектах принимали представители департамента внутренней политики министерства культуры, члены общественных организаций и общественного совета при региональном минкульте. Об этом "Областной газете" рассказал председатель Совета Благотворительного фонда "БАЖОВ" Сергей Полыганов.

"Экспертное сообщество поставило нам "отлично". А заместитель министра культуры Свердловской области Роман Дорохин поблагодарил и пожелал, чтобы таких проектов, как у нас, было побольше", — поделился Сергей Полыганов.

Напомним, в рамках проекта "Бажовский киновечер" сотрудники фонда собрали нарезку из эпизодов 5 художественных фильмов, снятых по произведениям уральского писателя. Среди них "Каменный цветок", "Синюшкин колодец", "Тайная сила", "Золотой Полоз" и "Ящерка вернется". Киновечера прошли в 7 городах Свердловской области.

После показа гости вечера могли задать вопросы режиссерам этих фильмов Марине Казниной, Владимиру Макеранцу, Андрею Киму, а также директору музея "Малахитовая шкатулка" Александру Федосову. Многие приняли участие в викторине на знание кинокартин по сказам Бажова.

"Мы были в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, поселке Буланаш и других. Везде собирали полные залы. Проект напомнил жителям Свердловской области о замечательных работах наших кинорежиссеров, о ярких актерских работах. Сейчас особенно важно, чтобы наша молодежь узнала об этих фильмах. Языком кинематографии мы напомнили гостям киновечеров о произведениях Бажова", — рассказал Сергей Полыганов.

Отметим, что "Бажовский киновечер" посетили 1 450 жителей Свердловской области.

"Бажов, Мамин-Сибиряк и казаки" — это серия просветительских вечеров, которые авторы проекта провели на хуторах Свердловской области, где живут казаки. Вместе с экспертами, изучающими творчество уральских писателей, казаки вспомнили их произведения и факты из истории казачества. В конце гости ответили на вопросы викторины, победители получили в подарок книги.

Сергей Полыганов рассказал, что в этом году проекты Фонда "БАЖОВ" продолжит образовательная программа, посвященная сказу "Каменный цветок".

Напомним, ранее в Екатеринбурге подвели итоги социального проекта "Богатство Урала", реализацией которого занимался Фонд "БАЖОВ".