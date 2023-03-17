Первый Международный книжный фестиваль "Красная строка" пройдет в Екатеринбурге

Более 50 российских издательств представят на фестивале свои новинки. Фото: Алексей Кунилов

Международный книжный фестиваль "Красная строка" пройдет с 25 по 27 августа в Историческом сквере Екатеринбурга. Вход на все события будет бесплатным. Организаторами мероприятия выступили команда фестиваля Ural Music Night и ассоциация "Межрегиональная федерация чтения". Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

В фестивале примут участие писатели, критики, издатели, популяризаторы литературы, просветители и культурологи из России и зарубежных стран. Об этом сообщает пресс-служба Ural Music Night.

На книжной ярмарке, которая станет частью "Красной строки", более 50 российских издательств представят свои новинки. В лекториях пройдут открытые встречи, мастер-классы и дискуссии.

Особое внимание организаторы уделят презентации книг, написанных жителями Екатеринбурга и выпущенных городскими издательствами.

Для детей и родителей, которые посетят фестиваль, будет организована тематическая программа.

"Мы надеемся, что событие станет достойным подарком к 300-летию Екатеринбурга — нашего родного города, лучшего города Земли. На своих площадках фестиваль объединит умных, образованных и думающих людей — тех, кто читает и пишет книги. Нас ждут действительно важные дискуссии, обсуждения и разговоры, которые не проходят мимо, а меняют все вокруг — людей, пространства, города. Мы мечтаем, чтобы Екатеринбург занял достойное место в современной литературной жизни, и ждем гостей со всего мира. Пусть встречи на "Красной строке" в конце августа станут доброй традицией и познакомят с городом еще больше людей, а екатеринбуржцев — с местными авторами", — поделился Евгений Горенбург, директор международного книжного фестиваля "Красная строка".

Напомним, на проведение "Красной строки" Фонд президентских грантов выделил 13 млн 872 тыс. рублей.