В Екатеринбурге утверждены проекты развития трамвайной линии в Академический район

Протяженность второго участка трамвайной линии в Академический составит 4,2 километра. Фото: Алексей Кунилов

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории для второго этапа строительства трамвайной линии в Академический район. Уже готова документация, согласно которой линейная магистраль пройдет по проспекту Академика Сахарова — улице Хрустальногорской — улице Евгения Савкова, а также будет построено трамвайное депо, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

По данным департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга, протяженность участка от проспекта Академика Сахарова до перспективного трамвайного депо составит 4,2 километра. Трамвайное кольцо с конечным остановочным пунктом будет построено севернее электроподстанции "Рябина".

Вдоль трамвайного маршрута планируется обустроить велодорожки шириной 3 метра.

Отметим, что на первом этапе трамваи будут ходить по улицам Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной до кольца на улице Волгоградской около больницы № 40. Запуск трамвая в Академический район приурочен к 300-летию Екатеринбурга.

Напомним, что новым трамвайным маршрутом Екатеринбург — Верхняя Пышма за полгода воспользовались 550 тысяч человек.