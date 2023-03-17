Евгений Куйвашев поручил разработать дополнительные меры поддержки промышленного сектора

Промышленники Свердловской области вновь получат возможность заключать специальный инвестиционный контракт. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил разработать дополнительные меры поддержки, которые позволят промышленникам заключать специальный инвестиционный контракт (СПИК) на уровне региона. Предприятия, которые инвестируют в импортозамещающее производство свыше 300 миллионов рублей, смогут обнулить налог на имущество и снизить налог на прибыль до 13,5%.

Специнвестконтракт уже действовал в Свердловской области до 2019 года, когда возможность его заключения на уровне субъектов была приостановлена решением федеральных властей. С 1 января 2023 года Евгений Куйвашев поручил вернуть стимулирующую меру, сообщает департамент информационной политики Свердловской области

Ожидается, что предлагаемые изменения в закон "О ставке налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской области" создадут дополнительный стимул для производственных предприятий региона. Эти меры будут способствовать развитию импортозамещающих технологий, реализации инвестиционных программ в сфере промышленности и повышению макроэкономических показателей региона.

Министерство промышленности и науки Свердловской области уже ведет переговоры с компаниями в области машиностроения, фармацевтики и металлургии, которые заинтересованы в заключении специального инвестиционного контракта.

Напомним, ранее Евгений Куйвашев утвердил финансирование проектов внедрения научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок ведущих научных учреждений и вузов региона.