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17 марта 2023, 15:11

Новый замруководителя назначен в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте

Олег Кучеров

Приказ о назначении Олега Кучерова подписал глава СКР. Фото: telegram-канал Центрального МСУТ СКР

В Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте (МСУТ) СКР назначен новый заместитель руководителя — полковник юстиции Олег Кучеров, сообщает пресс-служба ведомства.

Приказ о назначении подписал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

По данным telegram-канала Центрального МСУТ СКР, Олег Кучеров родился в 1968 году, у него большой опыт следственной работы. С 1994 по 2007 год он трудился в органах следствия прокуратуры, с 2007 года — в аппарате следственного управления.

Олег Кучеров имеет ведомственные награды, среди них — нагрудные знаки "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации" и "Почетный сотрудник Следственного комитета Российской Федерации".

Также он награжден медалями:

  • "За верность служебному долгу",
  • "За безупречную службу" I степени,
  • "Ветеран следственных органов".

Отметим, Центральное МСУТ СКР дислоцируется в Екатеринбурге. В зону ответственности ведомства входит расследование уголовных дел о преступлениях против безопасности движения и эксплуатации водного, воздушного и железнодорожного транспорта в Приволжском и Уральском округах.

Напомним, ранее в Центральном военном округе был назначен новый командующий, им стал генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.  

Областная газета Свердловской области

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