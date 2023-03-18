В поселке Чащино открылся фельдшерско-акушерский пункт

ФАП оборудован всем необходимым для диагностики и оказания первой медицинской помощи. Фото: Сергей Казанцев

В поселке Чащино Нижнетагильского городского округа открыли новый модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Он установлен и оборудован в рамках реализации региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" и достижения ключевых показателей национального проекта "Здравоохранение".

В Чащино постоянно проживает чуть более 100 человек. Теперь дети и взрослые будут оперативно получать квалифицированные медицинские услуги, тогда как раньше им приходилось ездить в Нижний Тагил. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Новый ФАП стал структурным подразделением Демидовской городской больницы Нижнего Тагила. Его также смогут посещать жители поселка Антоновского, ближайших садоводческих товариществ и работники железнодорожного переезда.

Модульное здание соответствует всем современным санитарно-гигиеническим стандартам оказания медпомощи. ФАП оборудован всем необходимым для диагностики и оказания первой медицинской помощи: электрокардиографом, дефибриллятором, кислородным ингалятором, анализаторами уровня сахара крови, гемоглобина, холестерина и многим другим.

"Оборудованы кабинеты для приема детей, рожениц, прививочный блок, а также аптечный пункт и санитарно-бытовые комнаты. Созданы комфортные условия для работы персонала. Предусмотрено место для выездных бригад узких специалистов. Минимальный срок эксплуатации пункта рассчитан на 25 лет, убежден, что он прослужит гораздо дольше", — сказал на церемонии открытия главный врач ГАУЗ СО "Демидовская городская больница" Сергей Овсянников.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отметил, что в этом году подрядчики приведут в порядок территорию, которая прилегает к ФАПу, и заасфальтируют дорогу. Наладится и транспортное обеспечение. По словам главы города, с министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области уже достигнута договоренность об изменении маршрута рейсового автобуса через поселок Чащино.

"Благодаря поддержке губернатора Свердловской области, реализации нацпроекта "Здравоохранение" и других программам, медицинские услуги становятся более доступными, последовательно улучшается инфраструктура сельских населенных пунктов, что, безусловно, способствует их развитию", — подчеркнул Владислав Пинаев.

Напомним, в Слободо-Туринском районе в 2024 году появятся еще два модульных фельдшерско-акушерских пункта.