В Свердловской области отметили годовщину воссоединения России и Крыма

Студенты вузов и колледжей, активисты "Молодой гвардии Единой России" отметили девятую годовщину воссоединения Крыма с Россией митингом-флешмобом. Они выстроились в форме карты РФ, включающей Луганскую и Донецкую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области, и исполнили гимн России.

Активисты напомнили жителям Екатеринбурга, что Крым, Донбасс и Россия — это одна страна и один народ.

"Участниками нашего мероприятия стали порядка 100 молодых людей, площадь нашей "карты" составила более 400 квадратных метров. Участие в подобных мероприятиях позволяет воспитывать нашу молодежь в правильном ключе", — рассказал руководитель свердловского отделения "Молодой гвардии Единой России" Данил Тупица.

Фото: Полина Зиновьева

Автопробег из 20 спецмашин, в том числе комбинированных дорожных машин и самосвалов, проехал по участку Екатеринбургской кольцевой автодороги, соединяющему Полевской и Пермский тракты. Машины были украшены флагами России и наклейками "Крым — это Россия". Мероприятие провела Ассоциация "Предприятия дорожной отрасли Урала" при поддержке министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

На площадке мультимедийного парка "Россия — моя история" сегодня презентуют туристические возможности Республики Крым. На базе уральского техникума "Рифей" организовано спортивное мероприятие "Мы — едины, мы — непобедимы!". В муниципалитетах Свердловской области проходят тематические фотовыставки, сообщает департамент информационной политики региона.

Фото: Полина Зиновьева

В свое время интегрироваться в российское общество крымчанам помогали волонтеры. Сегодня их силы брошены на помощь жителям новых территорий: добровольцы собирают и отправляют гуманитарную помощь, помогают восстанавливать инфраструктуру. Большая часть работы проводится под эгидой Всероссийского движения взаимопомощи #МыВместе, которое сегодня отмечает три года со дня образования. Движение зародилось в начале пандемии коронавируса, когда добровольцы обеспечивали продуктовыми наборами пожилых и маломобильных граждан и оказывали им необходимую помощь.

Фото: Полина Зиновьева

"Сейчас движение в Свердловской области насчитывает более трех тысяч волонтеров. Сегодня мы ориентированы на помощь новым территориям, военнослужащим и их семьям. Так, на Донбасс в рамках акции #МыВместе направлено более 250 тонн гуманитарной помощи, а в регионе выполнено почти 30 тысяч заявок на оказание адресной помощи семьям мобилизованных", — отметил координатор движения на Среднем Урале, руководитель Дома добровольцев Евгений Дайнес.