В Екатеринбурге ночью произошла погоня со стрельбой

Водитель был пьян, а автомобиль находился в угоне. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

Сотрудники Госавтоинспекции применили табельное оружие, чтобы остановить автомобиль "Шевроле Нива", водитель которого пытался скрыться. Об этом сообщает отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Инспекторы полка дорожно-патрульной службы УМВД России по Екатеринбургу заметили автомобиль "Шевроле Нива" с повреждениями, свидетельствующими о том, что машина попадала в ДТП. Его водитель проигнорировал сигнал полицейских остановиться, увеличил скорость и попытался скрыться. На высокой скорости он совершал опасные маневры, создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. На требования патруля остановиться нарушитель не реагировал.

Экипаж ДПС, руководствуясь ФЗ "О полиции", на безопасном участке дороги применил табельное оружие. Один из полицейских сделал предупредительный выстрел в воздух, а затем несколько раз выстрелил по колесам "Нивы".

После этого автомобиль остановился, а его водителя задержали. Им оказался 29-летний житель Екатеринбурга. У него не было водительского удостоверения и документов на машину. Также выяснилось, что мужчина был судим за угон и кражу, а "Шевроле Нива" находится в розыске.

Освидетельствование показало, что водитель пьян. В отношении него составлено 10 материалов за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения, проезд на запрещающий сигнал светофора, невыполнение требования об остановке транспортного средства и др. Мужчина доставлен в отдел полиции № 15 для дальнейшего разбирательства.

Напомним, Сысертский районный суд наложил арест на автомобиль местного жителя за езду в нетрезвом виде.