Алексей Орлов призвал жителей Екатеринбурга принять участие в благотворительной акции

Жители Екатеринбурга могут помочь купить оборудование для реабилитации раненых. Фото: Алексей Кунилов

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сделал пожертвование на покупку медицинского оборудования для бойцов, раненных в ходе специальной военной операции. Присоединиться к благотворительной акции может любой желающий.

"Друзья, завтра у меня день рождения. Лучшим подарком от вас будет поддержка, которую вы можете оказать тем, кому это сегодня нужно больше всего. Сейчас в 354 госпитале Центрального военного округа наши бойцы проходят реабилитацию после ранений, полученных в зоне СВО. Этот процесс пойдет значительно быстрее, если учреждение будет располагать дополнительным оборудованием. На его покупку и нужны средства. Сам я уже сделал пожертвование. Заранее благодарен всем, кто откликнется! Екатеринбург — город добра и соучастия!" — написал Алексей Орлов в своем telegram-канале.

Напомним, Свердловская область передала медицинское оборудование перинатальному центру Макеевки.