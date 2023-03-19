Правительство России увеличило число премий лучшим учителям

В этом году число победителей конкурса на присуждение премий лучшим учителям вырастет с 1000 до 1250 человек. Фото: Галина Соловьева

По поручению президента Владимира Путина в России увеличится число премий, вручаемых учителям за достижения в педагогической деятельности. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

В 2023 году число победителей конкурса на присуждение премий лучшим учителям вырастет с 1000 до 1250 человек. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Конкурс проводится на региональном уровне. Его победители получают премию в размере 200 тыс. рублей. Специальная комиссия оценивает достижения педагогов по различным направлениям работы. Например, есть ли у них собственные методические разработки, ведут ли адресную работу с различными категориями учащихся, в частности с детьми-инвалидами, какие результаты и достижения есть у учеников.

Участие в конкурсе могут принять учителя, которые работают по специальности более трех лет.

Ежегодно на получение премий претендует около 4 тысяч педагогов со всей страны. В федеральном бюджете 2023–2025 годов на эти цели предусмотрено 250 млн рублей ежегодно.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поставил задачи по решению системных вопросов в сфере образования в Год педагога и наставника.