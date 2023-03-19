В Академическом районе Екатеринбурга прошел турнир по зимней рыбалке

Окуни составили основной улов участников турнира, реже на приманку клевали чебаки и ельцы. Фото: Андрей Осенков

В Преображенском парке Академического района прошел турнир по зимней ловле рыбы. Участники допускались к соревнованиям только в защитных жилетах.

Принять участие в мероприятии мог любой желающий, независимо от возраста и пола. Победители определялись в нескольких номинациях: самая тяжелая рыба, самый большой улов по общему весу рыбы, самый возрастной и юный участники, самый удачливый, кто первым поймал рыбу.

Фото: Андрей Осенков

В состязаниях участвовали 35 любителей зимней рыбалки. Самому младшему из них 6 лет, самому опытному — 67 лет.

Наиболее удачливым оказался Денис Юдин — уже через 5 минут после старта соревнований он поймал первого окуня.

По условиям турнира участники могли использовать любую наживку. Чаще всего ловили на мотыля и мормыша. Но и они не понадобились 12-летнему Артему Ионову, который половину рыбы поймал на пустой крючок. Результат школьника — 1,2 кг рыбы за 2 часа. Он стал серебряным призером турнира.

Победителем стал Дмитрий Бельченко с результатом 1,681 кг.

Фото: Андрей Осенков

Самая большая рыба попала на удочку Елены Поимцевой: вес ее окуня — 166 граммов.

"Очень порадовало, что на подобное мероприятие можно так легко попасть. Водоем находится рядом с домом. Я рыбачу только зимой, а для нас, зимних рыбаков, даже небольшая рыбка — уже радость», — поделилась Елена Поимцева.

После турнира еще живую рыбу участники выпустили обратно в водоем.

Фото: Андрей Осенков

Отметим, что зимой на водоеме в Преображенском парке работает каток. Из-за теплой погоды лед стал непригодным для катания, поэтому организаторы решили провести турнир по зимней рыбалке.

"С декабря по март мы дополнительно намораживали лед на катке. Когда нам предложили провести такой турнир в рамках Дня ЖКХ, мы согласились, потому что уверены, что лед безопасен", — рассказала исполнительный директор компании "ПрокаТут" Полина Рюмина.

Напомним, ранее в Заречном спасатели сняли двух рыбаков с отколовшейся льдины.