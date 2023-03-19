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19 марта 2023, 18:30

После отмены рейсов из Кольцово в Сочи Роспотребнадзор напомнил о правах пассажиров

аэропорт Кольцово

Пассажиры имеют право отказаться от полета и потребовать возмещения убытков. Фото: Алексей Кунилов

Из-за сильного тумана в Сочи авиакомпании "Аэрофлот", "Победа", "Икар" и Nord Wind отменили или перенесли вылеты авиарейсов из Кольцово. Оказание услуг, предусмотренных в этом случае федеральным авиационными правилами, контролирует Свердловская транспортная прокуратура, сообщает telegram-канал ведомства. После отмены рейсов в Сочи Роспотребнадзор Свердловской области опубликовал памятку для пассажиров.

Пассажиры имеют право:

  • отказаться от полета. Такой отказ от перевозки считается вынужденным, и перевозчик обязан вернуть стоимость авиабилета даже в том случае, если билет был "невозвратным";
  • потребовать возмещения убытков и компенсацию морального вреда, которые он понес в связи с задержкой рейса;
  • взыскать штраф с перевозчика за просрочку доставки пассажира в пункт назначения. Он составляет 25% установленного МРОТ за каждый час просрочки, но не более, чем 50% стоимости авиабилета.

При задержке рейса пассажир имеет право на бесплатные дополнительные услуги: хранение багажа; предоставление комнаты матери и ребенка пассажирам с детьми до 7 лет; обеспечение прохладительными напитками и горячим питанием; если задержка больше 8 часов днем или 6 часов ночью — размещение в гостинице, а также доставку транспортом от аэропорта и обратно.

Напомним, компания "Северсталь Авиа" запустила регулярные рейсы из Кольцово в столицу Карелии.

Областная газета Свердловской области

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