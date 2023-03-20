Мероприятия по профилактике туберкулеза начались на Среднем Урале

Жителям и гостям Екатеринбурга и Березовского доступна бесплатная флюорография на высокоточном оборудовании. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом, который отмечается 24 марта, в Свердловской области заработала служба передвижных рентгенологических комплексов Областного медицинского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

В рамках национального проекта "Здравоохранение" жителям и гостям Екатеринбурга доступно бесплатное обследование органов грудной клетки на высокоточном оборудовании. Современный цифровой аппарат дает минимальную лучевую нагрузку, в 10–15 раз ниже аналогового оборудования, а качество снимка в несколько раз лучше.

Пройти диагностику в передвижном рентген-кабинете смогут все желающие старше 15 лет. Врач-рентгенолог сразу после обследования выдает результаты.

Мобильный пункт диагностики будет работать на площадках Екатеринбурга и Березовского.

График выездов рентгенологического комплекса в Екатеринбурге:

20 и 21 марта с 9:00 до 14:00 на ул. Вайнера, 34б (возле зданий регионального минздрава и ТРЦ "БУМ");

22 и 23 марта с 10:00 до 20:00 на ул. 8 Марта, 149 (возле центрального входа в ТРЦ "Мегаполис");

24 марта с 10:00 до 20:00 на ул. Бебеля, 166 (возле благотворительной столовой).

График выездов рентгенологического комплекса в Березовском:

25 марта с 10:00 до 20:00 на ул. Гагарина, 20 (возле ТРЦ "Яблоко").

Отметим, что исследование органов грудной клетки может выявить на ранних стадиях заболевания бронхолегочной системы, в том числе злокачественные новообразования и туберкулез.

В 2023 году бригада медиков передвижного флюорографа уже обследовала почти 500 уральцев, из них восемь человек были отправлены на дообследование с подозрением на туберкулез.

Напомним, всероссийский профилактический проект #ДоброВСело в прошлом году побывал в 58 населенных пунктах региона.