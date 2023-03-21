На ЕКАД грузовик обрушил надземный пешеходный переход

В момент аварии пешеходов на мосту не было. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Сегодня ночью на 40-м км ЕКАД грузовой автомобиль Scania снес надземный пешеходный мост, в результате чего он упал на проезжую часть. Прокуратура проводит проверку.

По данным Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области, водитель Scania, двигаясь со стороны Серовского тракта по ЕКАД в сторону Ново-Московского тракта, допустил непроизвольное поднятие кузова. В районе поворота на Ганину Яму он зацепил кузовом надземный пешеходный переход. Мост сошел с опор и упал на проезжую часть.

Пострадал водитель грузовика. С переломами ребер его госпитализировали в ГКБ № 23 Екатеринбурга. В момент аварии пешеходов на мосту не было.

Сейчас движение в районе обрушения восстановлено.

Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения, установит причину обрушения моста, а также сроки, когда проводились ремонт или обследование на предмет устойчивости конструкции. Также ведомство запросит документы о техническом состоянии автомобиля Scania.

Напомним, ранее на ЕКАД в районе развязки с дублером Сибирского тракта произошло ДТП с участием грузового автомобиля и легковой автомашины Renault.