На Среднем Урале началась подготовка к весенней охоте

Получить разрешения можно не ранее, чем за 45 дней до начала весенней охоты. Фото: Павел Ворожцов

Стартовал прием заявлений на разрешение добычи пернатой дичи в общедоступных охотничьих угодьях Свердловской области. Документы выдает региональный департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира.

Получить разрешения можно не ранее, чем за 45 дней до начала срока весенней охоты, сообщает департамент информационной политики Свердловской области. Сроки установлены по зонам с учетом природно-климатических факторов. Во внимание принимаются также особенности миграции и размножения птиц.

"Территория региона условно разделена на две зоны. В условно южных районах охотиться на водоплавающую дичь разрешено с 25 апреля по 4 мая, в северных районах — с 5 по 14 мая. Охотиться на боровую пернатую дичь (вальдшнеп, самцы глухаря и тетерева) разрешено всего 10 дней, сроки распределены по зонам соответственно — с 24 апреля по 3 мая или с 4 по 13 мая. Добывать селезней с использованием живых подсадных манных уток разрешено на всей территории области с 25 апреля по 25 мая", — разъяснил директор департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области Александр Кузнецов.

Весной на Урале разрешена охота на селезней, гусей (за исключением серого гуся) из укрытий с манками и чучелами, самцов глухарей (на току с подхода), токующих самцов тетеревов (из укрытия). На вальдшнепа единственная разрешенная форма охоты весной происходит "на тяге", когда на закате самцы летают в поисках самок, издавая при этом своеобразные вскрики.

Охота на краснокнижных лебедя, большого кроншнепа, обыкновенного турпана запрещена. За это предусмотрена уголовная ответственность.

В прошлом году охотникам было выдано 4 657 разрешений на добычу пернатой дичи в весенний период. В этом году планируется выдать столько же разрешительных документов. Обращаться за ними следует в МФЦ, департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области или через Госуслуги.

Информация о сроках охоты, начале подачи заявлений на выдачу разрешений размещена на официальном сайте регионального департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира.

Напомним, в прошлом году свердловские суды рассмотрели 13 уголовных дел по фактам незаконной охоты.