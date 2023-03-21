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21 марта 2023, 11:28

В поселке Северка проходят антитеррористические учения

учения

В рамках учений будут отработаны меры ситуационного реагирования на террористические угрозы. Фото: Александр Исаков

Оперативный штаб в Свердловской области проводит антитеррористические учения с практическим развертыванием сил и средств оперативной группы в поселке Северка под Екатеринбургом. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области.

Мероприятие продлится до 17:00 21 марта.

В учениях принимают участие сотрудники правоохранительных органов, работники экстренных служб и представители органов исполнительной власти. Планируется отработать меры ситуационного реагирования на террористические угрозы.

УФСБ России по Свердловской области просит жителей и гостей Екатеринбурга соблюдать спокойствие и выполнять установки, полученные от сотрудников правоохранительных органов в районе проведения учений. В случае необходимости оказывать содействие представителям силовых структур.

Напомним, в Новоуральске сотрудники ФСБ задержали мужчину, который хотел устроить теракт. 

Областная газета Свердловской области

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