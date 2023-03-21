В следственном управлении Свердловской области сменился руководитель

Прежний глава регионального следственного управления СК России Михаил Богинский покинул свой пост. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

"Михаил Богинский вышел на пенсию по выслуге лет. В настоящее время исполняет обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области полковник юстиции Анатолий Надбитов", — пояснил "Областной газете" Александр Шульга.

Досье

Анатолий Дмитриевич Надбитов родился в 1978 году в городе Лагани Республики Калмыкия. В 2000 году окончил Калмыцкий государственный университет по специальности "Правоведение". На следственной работе с сентября 2000 года. На службу в органы Следственного комитета Российской Федерации поступил 7 сентября 2007 года. Указом Президента Российской Федерации от 7 июня 2021 года назначен на должность первого заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области. За раскрытие дел особой сложности и образцовое исполнение служебного долга неоднократно признавался лучшим по профессии, имеет награды. В 2018 году ему досрочно присвоено специальное звание "полковник юстиции".