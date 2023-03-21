Первое заседание попечительского совета фонда "Кампус" прошло под руководством Евгения Куйвашева

Началась разработка специальной цифровой платформы для участников "Кампуса". Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел первое заседание попечительского совета фонда "Кампус". Он создан для реализации масштабного проекта по поддержке студентов, сообщает департамент информационной политики региона.

Поэтапное внедрение проекта, инициированного Евгением Куйвашевым, началось уже в этом году. Проект включает несколько крупных направлений: стипендиальную программу для студентов-отличников, строительство арендного жилья, которое сможет заменить привычные общежития, программу льготного кредитования на обучение совместно со Сбербанком, а также бонусную программу для участников проекта.

"Мы не планируем ограничиваться лишь перечисленными программами. Деятельность фонда "Кампус" будет расширяться. Следующим шагом могут стать дополнительные меры поддержки преподавателей. В конечном итоге реализация проекта "Кампус" должна дать комплексный эффект: сформировать в регионе сильное студенческое сообщество, создать достойные условия для педагогов, подготовить квалифицированных и востребованных специалистов, которые будут способствовать дальнейшему развитию Свердловской области", — отметил Евгений Куйвашев.

В фонде считают, что принять участие в проекте "Кампус" смогут более 200 тысяч человек.

Сегодня участники заседания попечительского совета рассмотрели вопросы строительства арендного жилья для студентов и создания уникальной цифровой платформы "Кампус" (сайта и мобильного приложения).

Отметим, что уже в следующем учебном году в рамках проекта будет запущена стипендиальная программа. Она адресована студентам-отличникам, которые учатся в вузах очно по программам бакалавриата и специалитета на тех направлениях, которые сегодня максимально востребованы в Свердловской области. Список таких специальностей формируется. Размер стипендии "Кампуса" составит 10 тысяч рублей.

Программы лояльности проекта "Кампус" предполагает, что его участники смогут воспользоваться скидками в магазинах, кафе и ресторанах, учреждениях культуры, фитнес-центрах и других местах. Предполагается, что скидки предоставят не только студентам вузов, но и учреждений среднего профессионального образования.

Указом губернатора ранее был создан общественно полезный фонд "Уральский фонд поддержки студенчества "Кампус". Утверждены устав, наблюдательный и попечительский советы фонда. В попечительский совет вошли руководители крупных предприятий, работающих на территории региона.

Напомним, в начале 2023 года свердловский минюст зарегистрировал Уральский фонд поддержки студенчества "Кампус".