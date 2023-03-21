СвЖД сформировала специальные поезда для защиты путей от паводка

22 специальных противоразмывных поезда сформировали на Свердловской железной дороге (СвЖД) для защиты инфраструктуры от весеннего паводка.
Составы наполнены щебнем, бутовым камнем, песком, круглым лесом, пиломатериалами и инструментами, которые необходимы для предотвращения деформации земляного полотна и подтопления путей. Также материал нужен для защиты инженерных сооружений во время снеготаяния и пропуска паводковых вод, сообщили в отделе по работе со СМИ службы корпоративных коммуникаций СвЖД.
Поезда разместили на специально отведенных путях с возможностью отправления в любом направлении, чтобы можно было незамедлительно выдвинуться к месту проведения работ. Составы закрепили за крупными узлами и станциями: Верещагино, Пермь-Сортировочная, Кунгур, Левшино, Всеволодо-Вильва, Чусовская, Губаха, Кузино, Дружинино, Шарташ, Богданович, Егоршино, Туринск-Уральский, Войновка, Верх-Нейвинск, Гороблагодатская, Серов-Заводской, Верхнекондинская, Демьянка, Сургут, Ноябрьск I и Пурпе.
В компании пояснили, что особое внимание в период паводка уделяется состоянию искусственных сооружений: откосы насыпей, кюветы и водоотводные канавы очищают от снега. Для этого применяется специализированная техника. Также сотрудники железной дороги ежедневно измеряют уровень воды в реках у ж/д мостов.
По данным гидрометеорологической службы СвЖД, активная фаза весеннего паводка, когда реки вскроются ото льда, придется на вторую половину апреля. Пока в регионах таяние снега идет постепенно из-за резких перепадов температуры в течение суток.
Напомним, до конца марта в Свердловской области защитят от ледохода 8 автомобильных мостов.