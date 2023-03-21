Каменцев объединило «Дело чести»

Неравнодушные каменцы выбрали символом своего фонда князя Александра Невского. Фото предоставлено Фондом Александра Невского.

В Свердловской области ведется активная работа по оказанию помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. Зачастую инициаторами выступают сами граждане, объединяясь для этого в общественные организации и движения. Хороший пример тому – фонд Александра Невского «Дело чести», созданный в 2022 году в Каменске-Уральском неравнодушными жителями. В понедельник на Донбасс ушла очередная, десятая по счету, колонна с гуманитарным грузом, собранная каменцами. Вместе с ними ее проводила корреспондент «Областной газеты» Татьяна БУРОВА.

В двух «Газелях» и «Уазике» – медикаменты, квадрокоптеры, резиновые сапоги, дождевики, бензопилы, автозапчасти и много других необходимых на передовой вещей. Сейчас фонд Александра Невского «Дело чести» опекает 14 находящихся на передовой воинских подразделений, где служат уральцы, москвичи, сибиряки. Каждый месяц в Донецкую и Луганскую Народные Республики отправляются грузы, собранные и купленные по заказам бойцов.

А начиналось все очень скромно. На комплектование первой гуманитарной помощи ушло более двух месяцев, вспоминает председатель фонда Александр Тетюков.

– У нас тогда и организации еще не было, – рассказывает он. – Просто группа друзей, единомышленников, которые болели за Россию, служили в армии и воевали, поэтому хорошо представляли, каково ребятам на передовой. Мы выступили по местному телевидению, попросили каменцев помочь с сборе вещей и денег для беженцев и тех, кто с оружием в руках защищает интересы страны. Но откликались люди сперва не очень активно. Пришлось закупаться на собственные средства.

Первую партию груза – медицинские препараты, обмундирование, берцы, бронежилеты, продукты – Александр с друзьями повезли в конце мая. Повезли наобум, без предварительной договоренности с кем-то. Когда прибыли в Донецк, с трудом нашли тех, кому могли бы из рук в руки – таков принцип их работы – передать гуманитарку.

– В конце концов вышли на разведчиков, отдали им груз и взяли новую заявку, – вспоминает Александр. – Пока находились в Донецке, как раз был прилет украинских ракет, от которых пострадали две школы и рынок. Увидели это собственными глазами и поняли, в каком аду жили там люди с 2014 года. Когда вернулись домой, решили создать фонд, чтобы легче было вести сбор средств и вещей.

Костяк фонда на данный момент состоит из пяти человек: это братья Александр и Руслан Тетюковы, два Евгения – Коровин и Зайцев, Эдуард Игнатских. Сперва их было больше, но четверо соратников – Алексей, Максим, Сергей и Анатолий уехали на спецоперацию кто по контракту, кто добровольцем (фамилии их поэтому не указываем. – Прим. ред.). Правда, на смену им пришло множество других активистов.

– Во время сбора второй партии груза народ уже проявлял больше активности, – рассказывает Александр. – Ну а после частичной мобилизации уже было вообще другое дело! У многих в зоне СВО оказались братья, мужья, сыновья или друзья, соседи, заработала связь между фронтом и тылом, появилось желание помочь. Наш фонд, к примеру, сотрудничает с региональным отделением общероссийского движения «Гуманитарные войска», куда входят матери, жены, сестры участников спецоперации. Они помогают в сборе грузов, мы доставляем их бойцам.

Активно помогают и пенсионеры, и молодежь. Кто-то шьет теплое белье и спальные мешки, плетет маскировочные сети. Кто-то покупает и приносит берцы и так необходимые в слякотном южном климате резиновые сапоги, дождевики. Кто-то изготавливает блиндажные свечи, печки-буржуйки.

Наладились в процессе работы у фонда, по словам Александра, и контакты с главой администрации Каменска-Уральского АлексеемГерасимовым. Если раньше для доставки грузов приходилось нанимать грузовые автомашины, то теперь зачастую с транспортом помогает муниципалитет. Хорошие взаимоотношения сложились и с областным Домом добровольца: через него тоже можно отправить часть груза, собранного фондом.

– Общее дело делаем, – говорит Александр. – В частях, куда мы возим помощь, служат парни со всего Урала, а также из Москвы, других регионов России. Но, конечно, обняться на фронте с земляками – это нечто особенное. Наши, каменские солдаты, говорят, что будто дома побывали. Они не столько нашим дарам радуются, сколько встрече и моральной поддержке. Им очень важно знать, что о них помнят, ими гордятся.

Подразделения, которые фонд Александра Невского «взял на довольствие», выполняют серьезные задачи. Это штурмовики, спецназовцы, разведчики. Поэтому и основную часть грузов для них составляют рации, тепловизоры, бинокли ночного видения, квадрокоптеры, лазерные прицелы, тактические рюкзаки, удобная и надежная одежда и обувь. Удалось отправить бойцам и десять автомобилей – «Уазики», «Ниву», «Газели». Деньги на девять машин собирали всем миром, а одну передали в дар отец и сын Усовы.

– Обращаются в наш фонд и каменцы, которые по возрасту или другим причинам не попали под мобилизацию, но хотят воевать, – говорит Александр Тетюков. – Просят, чтобы мы договорились с командирами и их взяли в часть. Договариваемся и практически в каждую поездку на Донбасс с нами отправляются один-два добровольца. В прошлый раз уехал 66-летний полковник; сообщают, что он отлично сражается. И в этой колонне еще один доброволец уехал.

«Горжусь, думаю, что все мы гордимся, что наш многонациональный народ, абсолютное большинство граждан заняли принципиальную позицию в отношении специальной военной операции, поняли, в чем смысл наших действий, поддержали наши действия по защите Донбасса. В этой поддержке, прежде всего, проявился настоящий патриотизм, чувство, которое исторически присуще нашему народу. Оно потрясает своим достоинством, глубоким осознанием каждым (я подчеркну, каждым) неразрывной своей собственной судьбы с судьбой Отечества. Владимир ПУТИН, Президент Российской Федерации – в Послании Федеральному Собранию.

Груз доставлен к месту назначения – прямо на передовую. Фото: Предоставлено Фондом Александра Невского