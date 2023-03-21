Область на карте: мост через Ницу, корабль для Сухого Лога, стела с триколором

Фото: Сухоложский историко-краеведческий музей

Новый мост через Ницу, корабль для Сухого Лога, стела с триколором – «Областная газета» рассказывает о самых интересных событиях, которые произошли в свердловских муниципалитетах.

Бобровское (Слободо-Туринский район)

Возле села открыли новый автомобильный мост через реку Ницу. Об этом сообщает газета «Коммунар» со ссылкой на администрацию муниципалитета.

Старая деревянная переправа, по которой жители трех населенных пунктов района – села Ницинского, поселка Звезда и деревни Юрты – напрямую ездили в Ирбит, Байкалово и Екатеринбург, прошлым летом обрушилась в воду под тяжестью самосвала. В результате людям приходилось делать 50-километровый крюк.

Было решено построить новый мост – из областного бюджета на него было выделено 45 миллионов рублей. Сооружение возвели в рекордные сроки: подрядчика нашли в ноябре, а на прошлой неделе по мосту вновь поехали автомобили.

Фото: Администрация Слободо-Туринского МР

Чащино (ГО Нижний Тагил) (плашка нацпроект «Здравоохранение»)

В поселке построили современный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). В нем будут получать медицинскую помощь более 100 жителей, которые раньше были вынуждены ездить для этого в город.

Как сообщает информационное агентство «Все новости», в строительство и оснащение медицинского объекта вложено около 10 миллионов рублей. В больничном подразделении оборудованы фельдшерский, акушерский, детский, прививочный кабинеты, помещение аптечного пункта. Для пациентов с ограниченными возможностями здоровья сделан удобный пологий пандус на входе.

МО Красноуфимский округ

На границе Красноуфимского района и Башкортостана установили новую въездную стелу, сообщает ВКрасноуфимске.ru.

Пятиметровая конструкция, выполненная в цветах российского триколора, с гербом района посередине, заменила стоявший на этом месте неприметный железный указатель. Средства на установку стелы были выделены из местного бюджета. На одной ее стороне – надпись «Красноуфимский район», на другой – пожелание «Счастливого пути». Планируется, что такая же стела появится на въезде в район со стороны Артинского района.

Фото: Администрация МО Красноуфимский округ

Сухой Лог

Городской музей пополнился необычным экспонатом. Это макет сторожевого корабля, который подарил учреждению бывший моряк, член клуба моряков Сухоложья Владимир ЕФАНОВ.

Как сообщает издание «Знамя победы», Владимир является автором огромного количества предметов, которые можно увидеть на витринах в музейном отделе, посвященном морскому делу. Помимо макетов, умелец изготавливает исторические костюмы.

Фото: Сухоложский историко-краеведческий музей

Мартюш (Каменский ГО)

В поселковом музее сельской культуры открылась выставка «Время героев», посвященная памяти Героя России генерала армии Виктора ДУБЫНИНА и 80-летию Уральского добровольческого танкового корпуса.

Как пишет газета «Пламя», выставка представляет 80-летний путь военной истории нашей страны. В ее создании приняли участие воспитанники детских садов, ученики общеобразовательных школ и детских школ искусств, жители района и самого Каменска-Уральского. В экспозиции представлены более 130 работ, выполненных в разных техниках. Выставка будет открыта до конца апреля, вход на нее – бесплатный.