На Средний Урал завезли партию зараженных мандаринов из Пакистана

Плоды зараженных мандаринов несут низкий фитосанитарный риск. Фото: Алексей Кунилов

Управление Россельхознадзора по Свердловской области пропустило в регион 18 тонн мандаринов из Пакистана, которые заражены карантинным вредителем плодовых культур.

Партию пакистанских мандаринов проверили агрономы регионального референтного центра Россельхознадзора. Они выявили, что поступившие плоды заражены красной померанцевой щитовкой. Вредитель обычно поражает цитрусовые: лимоны, апельсины, помело, грейпфруты, мандарины — питаясь их соком. Щитовка ослабляет растения, снижая урожайность и товарную ценность.

В пресс-службе Управления Россельхознадзора по Свердловской области пояснили, что вредитель опасен для посадочного материала, но при этом зараженные плоды цитрусовых безопасны для людей, несут низкий фитосанитарный риск, поэтому мандаринам дали "зеленый свет".

Напомним, ранее на мясокомбинате в Екатеринбурге обнаружили зараженный патогенами мясной фарш.